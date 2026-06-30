IAM-specialist | Tekniska verken | Linköping
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2026-06-30
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp vårt affärskritiska IAM-område i en verksamhet som får samhället att fungera - varje dag? Hos Tekniska verken kliver du in i ett tidigt skede där du får vara med och forma struktur, riktning och hållbara lösningar inom identitet och åtkomst. Vi söker en erfaren IAM-specialist som vill kombinera strategiskt perspektiv med operativt arbete och utveckla vår identitetsplattform och våra arbetssätt framåt!
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Hos oss blir du en del av något större
Vi på Division Digitalisering befinner oss i en intensiv och spännande förändringsresa. Vi bygger upp nya förmågor, utvecklar moderna arbetssätt och formar en digital organisation som möter framtidens krav på säkerhet, skalbarhet och innovation. En central del i denna resa är att ta hem och vidareutveckla stora delar av vår IT.
Det här är en resa i rörelse! Här får du vara med och sätta strukturer, påverka teknikval och bygga långsiktigt hållbara lösningar i en miljö där tempot är högt, ambitionerna stora och lagkänslan stark. För dig innebär det en unik möjlighet att komma in i ett tidigt skede och låta dina idéer bli en kraft som driver hela verksamheten framåt.
Rollbeskrivning
Som IAM-specialist hos oss blir du en nyckelperson i uppbyggnaden av vår identitetsplattform. Du kommer in i ett läge där grunden finns, men där struktur, processtöd och en sammanhållen identitetsdomän nu ska formas och utvecklas vidare. Rollen är bred och kombinerar operativt arbete med strategisk höjd. Du arbetar hands-on i vår miljö och är samtidigt med och sätter riktning för hur identitets- och behörighetsområdet ska utvecklas till en mer sammanhängande och automatiserad helhet.
I rollen kommer du att:
Ta ett aktivt ansvar i att bygga upp och strukturera AD, PKI och identitetsplattformen, samt designa och standardisera identitets- och behörighetsmodeller
Utveckla och implementera IGA-relaterade lösningar och processer för att automatisera och kvalitetssäkra identitets- och behörighetshanteringen
Bidra vid tekniska vägval inom identitets- och åtkomstområdet och säkerhetsarkitektur
Arbeta i en komplex hybrid-miljö, där on-prem och molnbaserade lösningar samspelar
Rollen innebär nära samarbete med andra tekniska specialister inom Division Digitalisering samt dialog med verksamheten, där du är med och säkerställer att rätt access ges till rätt person på ett säkert och effektivt sätt.
Din profil och bakgrund
Vi söker dig som har gedigen och bred erfarenhet inom IAM, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i vår miljö och bidra till att utveckla och strukturera området framåt. Du motiveras av att arbeta i en kontext där du får vara med och forma lösningar, arbetssätt och struktur framåt.
Som person är du driven och tar ägarskap för dina ansvarsområden. Du trivs i en roll där du får kombinera analys, design och implementation, och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Erfarenhetsmässigt ser vi att du har:
Gedigen erfarenhet inom IAM-området
Goda kunskaper i Active Directory (strukturering och vidareutveckling av behörighetsmodeller i större miljöer)
God kunskap inom script och automation, ex PowerShell
Förståelse för hur identiteter och behörigheter hanteras i en komplex IT-miljö
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Identity Governance & Administration (IGA) och automatiserad provisionering/deprovisionering
PKI och certifikathantering
Relevanta regelverk och ramverk så som NIS2 och Zero Trust-principer
Vidare är flytande svenska och engelska i tal och skrift ett krav. Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet kommer bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras.
Vårt Erbjudande till dig
Hos oss blir du en del av en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, där teknikens utveckling har en direkt och märkbar påverkan på människors vardag. Tillsammans bygger vi en digital miljö där stabilitet möter innovation, där struktur möter mod och där teknik blir en verklig kraft i verksamheten. Vi söker dig som motiveras av att ta initiativ, driva frågor framåt och vara med och forma helheten.
Hos oss får du:
Vara med i en strategisk förändringsresa där du kliver in i ett tidigt skede och bidrar till att forma vår nya IT- och digitaliseringsförmåga
Ett tydligt mandat att påverka teknikval, arbetssätt och strukturer i en organisation där beslut fattas nära verksamheten
Arbeta i en miljö där stabilitet möter innovation, i ett viktigt och hållbart samhällsuppdrag
Låter det här intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med vår rekryteringskonsult Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
eller 0725387137.
Vi har semester v.28-32 men uppmuntrar dig att visa ditt intresse redan nu och lägga in din ansökan under tiden. Du kan förvänta dig återkoppling från v.33.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tekniska verken
Tekniska verken är en samhällsbärande aktör som varje dag möjliggör ett fungerande och hållbart liv för invånarna i regionen. Genom att säkra allt från energi och vatten till återvinning och digital infrastruktur skapar vi trygghet, livskvalitet och samhällsviktiga tjänster till hundratusentals invånare och företag i regionen - varje dag. Vår verksamhet märks kanske mest när den inte fungerar, men vårt värde finns i varje hem, varje arbetsplats och varje del av samhället. Läs mer om oss här: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Brogatan 1, 582 78 Linköping (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken Kontakt
Contact
Jenny Lilja jenny.lilja@se.experis.com 0725387137 Jobbnummer
9985777