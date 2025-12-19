IAM-specialist
2025-12-19
Vill du vara en del av ett fokuserat och sammansvetsat team som arbetar med identitets- och åtkomsthantering hos vår kund i Järfälla? Vi söker nu en erfaren och engagerad IAM-specialist som vill bidra till utvecklingen av deras Identity & Access Management-plattform. I denna roll kommer du att arbeta med vidareutveckling och förvaltning av Identity Manager från One Identity samt relaterade åtkomsttjänster både on-premises och i Azure.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och möjlighet att samla värdefull erfarenhet i en spännande miljö där din utveckling prioriteras. Din konsultchef finns nära till hands för att stötta dig, vilket ger dig chansen att kontinuerligt bygga vidare på dina kunskaper och erfarenheter. En perfekt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din IT-karriär!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som IAM-specialist kommer du att arbeta i en stor och tekniskt komplex miljö där säker identitetshantering är avgörande. Med tiotusentals användare spridda över flera geografiska områden ställs höga krav på systemens stabilitet, prestanda och säkerhet.
Arbetet innebär både snabb problemlösning och långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete, där du bidrar till att optimera och modernisera lösningarna. Du samarbetar med olika intressenter och spelar en nyckelroll i att identifiera, analysera och implementera förbättringar inom IAM-området, samtidigt som du säkerställer att organisationen drar nytta av den senaste tekniska utvecklingen.
I denna roll kommer du att:* Vidareutveckla och förvalta IAM-plattformen Identity Manager från One Identity* Automatisera och skripta processer, exempelvis genom PowerShell* Utforma och implementera RBAC-lösningar (Role-Based Access Control)
• Samverka med interna IT-team och säkerhetsavdelningar för att skapa effektiva och säkra lösningar
• Analysera och förbättra befintliga system och arbetsflöden för ökad säkerhet och effektivitet
• Utföra felsökning och incidenthantering kopplat till IAM och relaterade säkerhetslösningar
• Följa best practices inom IAM och hålla dig uppdaterad om ny teknik inom området
Din profil och kvalifikationer
Vi söker en person med starkt eget driv och ansvarskänsla. Du har en lösningsorienterad inställning, arbetar strukturerat och trivs i en roll där du både får lösa akuta problem och bidra till långsiktiga förbättringar.
Du har ett stort intresse för identitets- och åtkomsthantering, automation och infrastruktur och trivs i en tekniskt avancerad miljö där du kan påverka och utveckla lösningar.
För att lyckas i rollen som IAM-specialist ser vi att du har:* Erfarenhet av IAM-verktyg, gärna Identity Manager från One Identity* God kunskap inom skriptning och automation, främst i PowerShell* Erfarenhet av Windows-infrastruktur och katalogtjänster som Active Directory
• Kunskap om relationsdatabaser/T-SQL
• Förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter:
• LDAP, SAML, OAuth eller OIDC
• Single Sign-On och Federation
• Azure och identitetshantering i molnmiljö
• Arbete i större IT-projekt med fokus på IAM och säkerhet
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com Jobbnummer
9657718