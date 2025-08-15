IAM Systemadministratör - spännande uppdrag hos ledande kund

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Linköping
2025-08-15


2025-08-15

Vi söker en erfaren IAM Systemadministratör till ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.

Rollen innebär administration och vidareutveckling av IAM-lösningar för att säkerställa säker åtkomst, regelefterlevnad och effektiv användarhantering.

Administrera och underhålla IAM-system (t.ex. Azure AD, Okta, SailPoint eller motsvarande).

Skapa och hantera användarkonton, roller och behörigheter.

Implementera och följa upp processer för accessförfrågningar och revideringar.

Delta i projekt kopplade till säkerhet, compliance och digital identitet.

Felsöka och lösa problem kopplade till användaråtkomst och systemintegrationer.

Dokumentera rutiner och skapa användarstöd.

Erfarenhet av IAM-lösningar och systemadministration.

God kunskap om Active Directory, Azure AD, LDAP, SSO och MFA.

Erfarenhet av IT-säkerhet och accesshantering.

Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.

Dokumenterad erfarenhet som framgår av CV är ett krav.

Meriterande:

Certifieringar inom IAM eller IT-säkerhet.

Erfarenhet av integrationsprojekt mellan olika system.

Script/programmering, t.ex. PowerShell.

Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.

Det är viktigt att skicka ett CV där skall-kraven framgår tydligt.

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb.

