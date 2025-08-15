IAM Systemadministratör - spännande uppdrag hos ledande kund
2025-08-15
Vi söker en erfaren IAM Systemadministratör till ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Rollen innebär administration och vidareutveckling av IAM-lösningar för att säkerställa säker åtkomst, regelefterlevnad och effektiv användarhantering.Dina arbetsuppgifter
Administrera och underhålla IAM-system (t.ex. Azure AD, Okta, SailPoint eller motsvarande).
Skapa och hantera användarkonton, roller och behörigheter.
Implementera och följa upp processer för accessförfrågningar och revideringar.
Delta i projekt kopplade till säkerhet, compliance och digital identitet.
Felsöka och lösa problem kopplade till användaråtkomst och systemintegrationer.
Dokumentera rutiner och skapa användarstöd.
Kvalifikationer (skall-krav)
Erfarenhet av IAM-lösningar och systemadministration.
God kunskap om Active Directory, Azure AD, LDAP, SSO och MFA.
Erfarenhet av IT-säkerhet och accesshantering.
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet som framgår av CV är ett krav.
Meriterande:
Certifieringar inom IAM eller IT-säkerhet.
Erfarenhet av integrationsprojekt mellan olika system.
Script/programmering, t.ex. PowerShell.Anställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Det är viktigt att skicka ett CV där skall-kraven framgår tydligt.
