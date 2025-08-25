I would walk five hundred miles, can you?
Om du bor i Karlstad eller på Hammarö är chansen stor att du sett Emil utan att du tänkt på det. Han spenderar mestadels sina dagar utomhus med att gå långa promenader eller cykla med en assistent tätt intill. Vilken väderlek som råder för dagen spelar mindre roll, det aktiva levernet är i fokus. Om du som läser detta enkelt kliver 15 000 steg på en dag, då har vi en fantastisk möjlighet.
Vi söker en assistent till en tjänst på ca 60% med arbetstider förlagda på vardagar och helger inom tidsspannet 09-22 med viss variation. Efter årsskiftet ser vi att tjänsten kan komma att utökas.
Du som söker:
När vi skriver aktiv person så menar vi aktiv! Du trivs allra bäst i dina Ecco-skor som möjliggör att du kan gå långa sträckor utan att få skavsår eller ont i fötterna. 15 000 steg på en dag är inget som du räds eller ser som ett hinder, nej du snarare älskar möjligheten att få utlopp för din energi. De dagar ni inte går lååånga promenader kommer ni att cykla tillsammans eller ta en sväng med bilen till ett utflyktsmål.
Dagarna spenderas till stor utsträckning utomhus - vi tror att du som söker är av åsikten att det inte finns några dåliga väder, bara dåliga kläder.
Din garderob är säkerligen fylld av funktionskläder och på din handled kanske en aktivitetsklocka som mäter puls, stegantal och lufttryck återfinns?
Ja, ni förstår vad vi menar!
Förutom att vara aktiv så finns det några boxar till att checka av för att lyckas väl i denna assistans. Utifrån kundens autism behöver du vara en drivande och motiverande person som med lätthet kan föra en dialog med kunden, även om du inte får verbal kommunikation tillbaka. Tänk dig kommunikation med mindre barn där du visar, leder, frågar, instruerar och inkluderar. Ni kommer bli ett team som upptäcker världen tillsammans. Med det sagt (som du också förstår) är personlig mognad av stor vikt i denna assistans. Med personlig mognad menar vi att du som söker har erfarenhet av livet med allt vad det innebär i form av relationer, arbete, sorg, glädje.
Vår kund:
"Emil vaknar varje morgon och klappar händerna. Hans okuvliga optimism och nyfikenhet inför vad denna dag erbjuder är makalös att se."
• Mamma Helen
Emil har autism. Han behöver din hjälp i vardagen med hygien, påklädning, mat och aktiviteter. Han har en begränsad verbal kommunikation, däremot kommunicerar han via kroppsspråk och bildstöd används som hjälpmedel i vardagen. Med tiden kommer ni förstå, läsa av och lära av varandra.
Som person är Emil väldigt social och gillar att röra sig bland människor. Hans positiva sinnelag är starkt inspirerande och ni kommer garanterat utbyta många skratt under era arbetsdagar.
Han bor i en egen del av föräldrarnas hus på Hammarö och du välkomnas in i en familjär assistans där fokus ligger på att ni alla skall må bra och fungera väl ihop.
Förutsättningar:
Ca 60% tjänstgöring, med utökning efter årsskiftet.
Arbetstider förlagda till ca 09-22 vardag och helg.
Du måste ha körkort.
Erfarenhet av autism är meriterande.
