I 19 söker drifttekniker till Teknisk avdelning
2026-01-02
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har förändrats och regeringen har beslutat att den militära förmågan fortsatt ska stärkas. Det innebär att Försvarsmakten och Norrbottens Regemente, I 19, ska växa. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt sätt. Därför har vi just nu behov av nya medarbetare i flera olika befattningar och på flera olika orter. Vi hoppas att du vill vara med oss i denna expansiva period.
Om enheten Teknisk kundmottagning Boden (TKM) ingår i teknisk avdelning och utgör en del av garnisonens logistikenhet vilken har till uppgift att stödja garnisonen med bland annat underhållstjänster och teknisk tjänst. TKM huvuduppgift är beställare av underhållstjänster vid Försvarsmaktens verkstäder, besiktningsenheten samt civila avtalsleverantörer.
Huvudsakliga uppgifter:
• Stödjer brukare med beställning och utlämning av reservdelar.
• Driftteknikerna stödjer kunder med enklare felsökning och avhjälpande underhåll.
• Driftteknikern genomför bokning, skötsel, tillsyn och driftstöd av smörj- och spolhallar samt vårdanläggningar inom teknikavdelningens ansvarsområde.
• Utbildar brukare i anläggningarna samt genomför egenkontroll enligt gällande anvisningar.
• Driftteknikern ska vara beredd att utföra övriga arbeten inom teknisk kundmottagnings ansvarsområde.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
- 3 årig gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
- B-körkort fordras.
Meriterande :
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
- God datorvana för att kunna hantera Office-paketet med Word, Excel och Power Point.
- Erfarenhet av lager och reservdelshantering och/eller arbete som fordonsmekaniker/mekaniker.
- Kunskap och erfarenhet om Förvarmaktens materiel, exempelvis tunga fordon, stridsfordon fältarbetsmaskiner, olika vapensystem, artillerisystem mm.
- C/CE-körkort.
Personliga egenskaper Vi söker dig som har stor social kompetens och servicekänsla. Du har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt och är flexibel, noggrann och ordningsam som person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Den befattning vi rekryterar mot nu är: 2st Drifttekniker vid Teknisk avdelning i Boden.
Befattningen erbjuder Arbetet medför även krav på resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes. Försvarsmaktens erbjuder goda möjligheter till friskvård och fysisk träning då det ingår som del i arbetsuppgifterna. Betygskopior uppvisas vid eventuell intervju. Anställningen är en civil tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning. Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas i Försvarsmakten. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Kontaktpersoner: Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta
C TKM Boden, Mattias Torplind mobil tfn: 076-634 82 06
C TekA Boden, Jörgen Nilsson mobil tfn: 070-282 67 53
Information om rekryteringsprocessen C TKM Boden, Mattias Torplind 076-634 82 06, HR Generalist Mattias Lundgren 070-8289756.
Fackliga företrädare:
Följande kontaktpersoner kan nås via Försvarsmaktens växel - 0505-451000
• Försvarsförbundet - Annelie Forshage
• SEKO-F - David Vinberg
• OF Bothnia - Janne Almgren
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange gärna löneanspråk.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
