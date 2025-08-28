Hyveloperatörer till Gefle Wood i Hedesunda
Academic Work Sweden AB / Sågverksoperatörsjobb / Gävle Visa alla sågverksoperatörsjobb i Gävle
2025-08-28
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta som operatör inom träindustri? Hos Gefle Wood arbetar du i en effektiv hyvellinje med hög kapacitet att hyvla, klyva, profilera, exaktkapa och bunta. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Hos Gefle Wood blir du en del av en modern anläggning med hyvleri och träskyddsimpregnering. Gefle wood hyvlar och tryckimpregnerar virke till bygghandeln och träindustrin och av restprodukterna från hyvlingen tillverkas bränslebriketter.
Deras nybyggda anläggning har hög produktionskapacitet och närhet till deras virkesleverantörer, vilket tillsammans med deras duktiga medarbetare gör det möjligt att hantera och producera stora mängder trävaror. Nu söker vi fler operatörer till teamet och du är varmt välkommen med din ansökan!
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du kommer bli anställd av Gefle Wood men rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work. Arbetstiderna är 07-16 måndag-fredag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som hyveloperatör arbetar du med förekommande uppgifter i hyvleriet såsom sortering, paketering, övervakning, kvalitetsgranskning och underhåll.
• Sortering och paketering - du sorter och paketer korrekt inför vidare transport eller lagring
• Övervakning av produktionen - du övervakar hyvellinjen för att säkerställa en stabil och effektiv produktion
• Kvalitetsgranskning - varorna kontrolleras för att de ska uppfylla exakta mått, yta och kvalitet
• Underhåll - du utför enklare underhåll och bidrar till att hålla maskiner och arbetsmiljö i gott skick
• Felsökning och åtgärdande av driftstörningar på egen hand och tillsammans med tekniker
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av trä/sågverks-branschen eller arbetat i en liknande roll inom annat tekniskt område. För att trivas i rollen har du ett tekniskt intresse och en naturlig fallenhet för praktiskt arbete
• God teknisk förståelse
• Grundläggande datorkunskap
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Har B-körkort
Det är starkt meriterande om du har:
• Truckkort eller traktorkort
• Erfarenhet av att köra lastmaskin
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för denna tjänst är det viktigt att du är noggrann i ditt arbete samtidigt som du är ansvarstagande och tar tag i problem som behöver lösas. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och trivs i samarbete med andra kollegor. Vidare är du flexibel och kvalitetsmedveten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Gefle Wood på deras hemsida. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9480508