Hyveloperatör till ATA Timber i Moheda med start omgående
ATA Timber är ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige. Koncernen består av åtta företag och ATA Timber i Moheda är den största sågverksanläggningen i koncernen.
Nu söker vi på Maxkompetens en engagerad Hyveloperatör som vill bli en del av teamet i Moheda. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Som hyveloperatör blir du en viktig del av produktionen och arbetar tillsammans i ett team på fyra personer. Gruppen ansvarar för tre stationer i hyvellinjen och arbetet innebär att ni roterar mellan stationerna under arbetspasset.
I rollen arbetar du bland annat med att:
• Övervaka inmatningen av virke i hyvellinjen
• Klassificera virket i olika kvalitetsklasser
• Plasta och färdigställa virkespaket inför leverans till kund
Arbetet sker i nära samarbete med dina kollegor där ni tillsammans ansvarar för att produktionen flyter på effektivt och att kvaliteten håller hög nivå.Profil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från träindustrin eller annan industriell produktion, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig arbetet.
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Är tekniskt intresserad och lösningsorienterad
• Trivs med ordning, struktur och kvalitet i arbetet
• Är noggrann och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team
• Är initiativtagande, positiv och nyfiken på att lära dig nya saker
För den här tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
• Placeringsort: Moheda
• Start: Omgående fram till vecka 27
• Arbetstid: måndag-torsdag, kl. 14:30-00:15
• Lön: Enligt kollektivavtal
ATA Timber har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna bemanningsprocess. För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos ATA Timber i Moheda.
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Elin Tornhed på telefon 073 320 56 36.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet - från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.
Om kunden
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
ATA Timber AB Kontakt
Elin Tornhed elin.tornhed@maxkompetens.se +46 73 320 56 36
9881383