Hyrläkare inom anestesi till operationsuppdrag
2025-11-12
Vi söker erfarna anestesiläkare som vill arbeta som hyrläkare på operationsavdelningar runt om i Sverige.
Vi har ett ständigt behov av dig som kan ta stafettuppdrag och hjälpa sjukhus med viktiga operationer. Som hyrläkare har du möjlighet att arbeta så mycket eller lite som du önskar, med flexibla arbetstider och uppdrag anpassade efter dina behov.
Vad innebär uppdraget?
Som hyrläkare inom anestesi kommer du främst att arbeta dagtid, men vissa sjukhus kan även ha behov av beredskap för kvällar och helger. Många av våra kunder uppskattar viss kontinuitet, så om du önskar längre uppdrag kan vi matcha dig med en arbetsplats där du kan stanna över tid. Vi har uppdrag över hela landet och anpassar gärna placering och arbetsvillkor efter dina önskemål.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som anestesiläkare och har erfarenhet av operationsuppdrag. Du är flexibel, samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team med andra specialister. Din förmåga att anpassa dig snabbt till nya arbetsmiljöer och att hålla dig lugn i pressade situationer är viktig för att du ska lyckas som hyrläkare.
Varför välja oss?
Vi på Dignus Medical arbetar för att skapa långsiktiga och lojala samarbeten med våra hyrläkare. Genom att vi lär känna dig och dina önskemål kan vi snabbt och effektivt matcha dig med uppdrag som passar dina preferenser. Du kan känna dig trygg med att vi tar hand om hela processen, från att hitta rätt uppdrag till att säkerställa att alla detaljer fungerar smidigt.
Vem är jag?
Jag heter Malin och jobbar med att bemanna sjukhus över hela Sverige med de bästa specialisterna. Mitt fokus är att bygga starka relationer med både våra hyrläkare och våra kunder för att skapa en win-win-situation för alla parter. Jag tar gärna referenser på dig, och du är varmt välkommen att ta referenser på mig också!
Hur når du mig?
Jag förstår att livspusslet kan vara svårt att få ihop, därför är du alltid välkommen att ringa mig fram till kl. 21.00 alla dagar i veckan. Om jag inte kan svara direkt, ringer jag tillbaka så snart jag har möjlighet. Tveka inte att kontakta mig för mer information om våra uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta ditt nästa uppdrag som hyrläkare inom anestesi.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
