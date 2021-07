Hyrespecialist till Riksbyggen i Stockholm - Isaksson Rekrytering & Bemanning AB - Receptionistjobb i Stockholm

Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-07-07Är du en kommunikativ person med ett stort intresse för hyressättning och hyresförhandlingar? Vill du vara med och bidra till Riksbyggens framgångar? I rollen som Hyrespecialist får du chansen att göra just det, och samtidigt ha ett väldigt roligt och utvecklande jobb. Sök redan idag!Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Vi finns över hela landet och är 2 800 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss kan vara ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar.Om tjänsten som HyresspecialistSom Hyrespecialist ansvarar du för hyressättning och hyresförhandlingar. Mer specifikt innebär det att du kommer agera ombud för en av Riksbyggens kunder och säkerställa att hyresnivåer ligger i linje med marknaden både regionalt och lokalt. Du arbetar övergripande med att säkerställa lönsamhet och hållbarhet i uppdraget så att uppsatta mål uppfylls. Du ansvarar för intäktsuppföljning, hyresdebitering och den årliga avräkningen av driftkostnader och omsättningshyror.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom hyresspecialist är du expert inom hyressättning och hyresförhandlingProjektleda uppsättning av hyresavisering, annonsering och information på digitala plattformarDelaktig i bokslut och budgetarbeteStötta i fastighetsjuridiska hyresfrågorBevakning av villkoren i hyresavtalen och Svara för avtalsuppföljningarInbetalningar av hyrorFramtagning och sammanställning av rapporter ur hyressystemetVem är du?Förtroende, samarbete, engagemang och ansvarstagande är hörnstenar i Riksbyggens syn på medarbetarskap och ligger som en grund i samtliga roller. Vi söker dig som har hög kompetens inom hyressättning och hyresförhandlingar. Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det. Du har en ha god kommunikationsförmåga och kan skapa en öppen och förtroendefull dialog med kunder och kollegor.Vi ser att du harHar en akademisk utbildning från universitet/högskola eller motsvarande med inriktning fastighetsekonomi eller fastighetsförvaltning.Har tidigare arbetslivserfarenhet från liknande arbeteHar en goda kunskapar om hyreslagstiftningen, hyresnivåer, modeller och förutsättningarHar goda kunskaper i ekonomi och erfarenhet av investeringskalkyler och prognoser kopplat till FastighetsutvecklingRiksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.Ansök idag!Välkommen med din ansökan via vår webbplats www.riksbyggen.se/jobboch-karriar. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2021.I denna rekrytering samarbetar vi med Isaksson Rekrytering och alla eventuella frågor går direkt till Isaksson Rekryterings rekryteringskonsult Josefin Chapovalova via telefon: +4676-000 11 97 eller e-post: josefin@isakssonrekrytering.se Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-06Isaksson Rekrytering & Bemanning AB5851239