Hyreshandläggare till Umeå!

Vill du ha ett jobb där varje dag bjuder på nya möten, varierade uppgifter och möjlighet att göra skillnad för människors boende? Som hyreshandläggare får du kombinera service, administration och problemlösning i en roll där du är en viktig länk mellan verksamheten och hyresgästerna. Det här är en chans att växa i en dynamisk miljö med stort ansvar och meningsfulla arbetsuppgifter. Ansök idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en aktör som erbjuder hyresbostäder och arbetar för att främja ett tryggt och hållbart boende. Verksamheten ansvarar för att förvalta fastigheter, hantera uthyrning och utveckla boendemiljöer. Fokus ligger på service, samhällsengagemang och långsiktig hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Som hyreshandläggare hos vår kund får du en nyckelroll i att skapa struktur och trygghet för hyresgäster.
Du arbetar med administration och handläggning av hyresavtal, och är den som ser till att lägenhetsbyten, kontraktsöverlåtelser och andrahandsuthyrningar hanteras smidigt och korrekt.
Du har daglig kontakt med kunder via telefon, e-post och personliga möten i kundmottagningen, vilket gör att du blir en viktig länk mellan verksamheten och människorna som man finns till för.
Utöver detta bemannar du receptionen, hanterar leveranser och ser till att nycklar lämnas ut och tas emot på ett säkert sätt.
Det här är ett jobb med stor variation, ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att kombinera service, administration och problemlösning i ett och samma uppdrag.
Rollen innebär administration och rådgivning kring hyresavtal, betalningar och hyresgästrelationer för att bidra till en effektiv fastighetsförvaltning.
• Hantera hyresavtal och uppsägningar
• Ge rådgivning till hyresgäster i avtalsfrågor
• Administrera hyresavier och betalningar
• Följa upp obetalda hyror och starta inkassoprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetat inom kundservice, administration eller reception
• Har god datavana då dator är centralt arbetsverktyg
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då språken förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Anknytning/bor i Umeå
• Erfarenhet av arbete med uthyrning och utbildning eller erfarenhet av hyresjuridik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
