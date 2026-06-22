Hyresförhandlare
Bustos Konsulttjänster AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och affärsdriven Senior Hyresförhandlare till ett spännande konsultuppdrag hos en av Sveriges ledande aktörer. Du blir en del av ett team om 3–4 personer med ansvar för en omfattande fastighetsportfölj bestående av över 200 siter runt om i Sverige.
Du kommer att ha en nyckelroll i att driva och genomföra strategiska hyresförhandlingar samt bidra till utvecklingen och optimeringen av fastighetsportföljen. Rollen innebär nära samarbete med interna intressenter och erbjuder möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av hyresförhandlingar och ett starkt affärsmässigt driv. Du är analytisk, strukturerad och arbetar datadrivet för att fatta välgrundade beslut. Du trivs med att hantera komplexa förhandlingar, är kommunikativ och har lätt för att bygga långsiktiga relationer med olika intressenter.
Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har förmågan att presentera tydliga beslutsunderlag samt hitta affärsmässiga lösningar.Dina arbetsuppgifter
Driva och genomföra strategiska hyresförhandlingar.
Förhandla med hyresvärdar för att säkerställa konkurrenskraftiga villkor.
Analysera marknadsförutsättningar och hyresnivåer.
Ta fram beslutsunderlag inför förhandlingar.
Konkurrensutsätta befintliga och framtida lokaler.
Bidra till utveckling och optimering av fastighetsportföljen.
Samarbeta med interna intressenter i fastighetsrelaterade frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet inom fastighets- eller lokalområdet.
Dokumenterad erfarenhet av strategiska hyresförhandlingar.
Erfarenhet av att arbeta med geografiskt spridda verksamheter.
Stark analytisk förmåga och ett datadrivet arbetssätt.
Erfarenhet av att ta fram och presentera beslutsunderlag.
God kommunikativ förmåga och vana att hantera flera intressenter.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm
Hybridarbete med fysisk närvaro cirka tre dagar per vecka.
Uppdragsstart enligt överenskommelse.
Möjlighet till förlängning finns.
Vi erbjuder
Hos Bustos Konsulttjänster AB blir du en del av ett företag som värdesätter långsiktiga relationer, kvalitet och personlig utveckling. Vi erbjuder en trygg anställning med engagerad konsultchef, friskvårdsbidrag, utvecklingssamtal och en familjär företagskultur där gemenskap och trivsel står i fokus.
Om Bustos Konsulttjänster AB
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsföretag inom bygg, fastighet, anläggning och infrastruktur. Vi arbetar utifrån våra kärnvärden ÄKTA – Ärlighet, Kompetens, Tillsammans och Anpassningsbar – och strävar alltid efter att skapa långsiktiga samarbeten med både kunder och konsulter.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950404-2064476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9973261