Hyresadministratör för konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-10-03
Långt och spännande uppdrag för dig som vill kombinera ekonomi, administration och förbättringsarbete i ett modernt fastighetsbolag.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren hyresadministratör till vår kund i centrala Stockholm. Rollen passar dig som vill arbeta brett med hyresadministration och ekonomi i en dynamisk miljö, med fokus på både noggrannhet och utveckling av processer. Uppdraget är på ca ett år med start omgående.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Hantering av lokalhyresavtal och hyresadministration i fastighetsbranschen.
Arbeta med avstämningar, utredningar och rättningar av bokföringstransaktioner avseende hyresreskontra i affärssystem.
Noggrant arbete med förändringar i data kopplat till objekt, kontrakt och reskontra för att säkerställa korrekt uppföljning och rapportering.
Bidra till löpande förbättringsarbete inom avdelningen.
Du blir en del av ett team inom Ekonomiavdelningen på ett modernt huvudkontor i centrala Stockholm. Här kombineras kundkontakt, administrativa uppgifter, bokföring och förbättringsarbete.
Förutom egna ansvarsområden uppmuntras rotation av arbetsuppgifter för att skapa variation, arbetsglädje, god arbetsmiljö och en bredare förståelse för verksamheten.Bakgrund
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet och gedigen kunskap inom hyresadministration i fastighetsbranschen.
Goda kunskaper av att arbeta med avstämningar, utredningar och rättningar av bokföringstransaktioner i hyresreskontra.
Vana att arbeta med förändringar i data för korrekt uppföljning och rapportering.
Intresse och erfarenhet av löpande förbättringsarbete.
Meriterande är om du även har:
Erfarenhet av hyresadministration i Vitec Hyra och affärssystemet Unit4
Erfarenhet av revision av hyresreskontra.
Kunskap och erfarenhet av mer komplexa lokalhyresavtal.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Anki Vistam på anki.vistam@fasticon.se
eller 073-415 43 16.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
