Hylliebadet söker en samordnare!
Malmö kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Malmö Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Malmö
2025-09-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251991
Nu söker Hylliebadet en ny servicemedveten samordnare som vill arbeta på Malmös modernaste bad tillsammans med kollegor och chefer som alla strävar efter att ge malmöbon en meningsfull fritid. Låter detta som en arbetsplats för dig?Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som samordnare på Hylliebadet är du en nyckelperson i att upprätthålla en smidig drift och utveckla en hög servicenivå i hela verksamheten. Du arbetar nära sektionscheferna och leder det dagliga arbetet operativt tillsammans med teamet. Din roll är synlig, närvarande och inspirerande - du stöttar kollegor, fördelar arbetsuppgifter och skapar förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt där service och värdskap står i fokus.
Samordningsansvaret omfattar båda badets sektioner: sektion 1, som innefattar kafé, reception, gym- och relaxavdelning, samt sektion 2, som omfattar baddelen. Du fungerar som en ambassadör för det goda kundmötet och bidrar till att våra gäster möts av engagerade medarbetare, ett professionellt bemötande och en välkomnande atmosfär.
En viktig del av uppdraget är också att följa upp och vidareutveckla rutiner inom områden som service, städ och säkerhet. Du fungerar som en länk mellan sektionschefer och personal, och ansvarar vid behov för att kontakta och kalla in timavlönade vikarier för att säkra bemanningen.
Tjänsten innebär arbete på obekväm arbetstid, inklusive kvällar och helger.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Ha gymnasieexamen
• Vara simkunnig
• Ha tidigare erfarenhet av att arbeta i en samordnande roll, antingen i yrkeslivet eller inom ideell verksamhet
• Ha arbetslivserfarenhet inom servicebranschen
• Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Ha god datorvana
• B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du dessutom har:
• Eftergymnasial utbildning inom t.ex. service, handel eller administration
• Utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR) samt livräddning
För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint engagemang för service och ett starkt intresse för att skapa positiva upplevelser för våra besökare. Du drivs av att möta människor, förstå deras behov och ge ett professionellt och varmt bemötande - varje gång. Du har också förmågan att inspirera andra i teamet till samma höga servicenivå och bidrar aktivt till en kultur präglad av värdskap, respekt och glädje.
Som samordnare har du en viktig roll i att stärka lagandan. Du är lyhörd, stöttande och delaktig, och du kommunicerar tydligt med dina kollegor för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Eftersom du rör dig i en dynamisk miljö behöver du vara lösningsfokuserad, trygg i förändring och kunna fatta snabba beslut när situationen kräver det.
Om arbetsplatsen
Hylliebadet är Malmös nyaste och ett av Sveriges mest energisnåla bad. En flexibel och toppmodern anläggning med två undervisningsbassänger, en 50-metersbassäng, familjedel, gym/friskvårdsyta, relaxavdelning, konferensytor och kafé. Varje år besöker fler än 300 000 besökare badet, vilket gör det till en av de mest attraktiva mötesplatserna i Malmö. Kännetecknet för de cirka 40 medarbetare som arbetar på badet är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus!
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Anna-Maria Nilsson Fogelqvist anna-maria.fogelqvist@malmo.se . Jobbnummer
9491932