Hydraultekniker till BS Verkstäder
2026-01-23
BS Verkstäder fortsätter att växa och söker nu en engagerad och kunnig hydraultekniker till verksamheten i Falköping. Här får du möjlighet att arbeta med allt från arbetsmaskiner och godsvagnar till lok, motorvagnar och unika museifordon. Om du vill vara del av en viktig bransch som bidrar till Sveriges hållbara transporter - då kan detta vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
BS Verkstäder är ett familjeägt företag med stolta traditioner sedan 1978. Med gedigen kompetens och ett starkt kundfokus har företaget vuxit till en av landets ledande specialister inom ombyggnad, livstidsförlängning, service och underhåll av järnvägsfordon. Idag befinner man sig i en expansiv period med stor efterfrågan och långsiktiga kundrelationer. Arbetsuppgifter
Som hydraultekniker blir du en viktig del av ett kunnigt team där du får:
arbeta med felsökning, service och renovering
bygga, montera och optimera hydrauliksystem
växla mellan verkstadsarbete och kunduppdrag ute på fältet
Tjänsten erbjuder en omväxlande vardag där du både tar dig an planerade projekt och snabba insatser direkt hos kund. Resor i tjänsten förekommer och ger dig möjligheten att möta kunder och se varierande typer av fordon och miljöer.
Du blir involverad i allt från större ombyggnader och livstidsförlängningar till krockskadereparationer och konstruktion av helt nya maskiner. Här får du följa projekten hela vägen - från första skiss till färdig leverans.
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet som hydraultekniker eller liknande teknisk roll och en trygg grund inom hydraulik. Du trivs i en miljö där du får lösa problem, jobba självständigt och ta ansvar för dina uppdrag. Som person är du noggrann, flexibel och trivs i samarbete med andra.
Vi söker dig som uppskattar ett arbete där dagarna kan se olika ut - och där du får kombinera teknik, kundkontakt och praktiskt arbete i en unik miljö.
Övriga krav för tjänsten
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Hos BS Verkstäder får du en varierande och utvecklande tjänst i ett stabilt företag med familjär känsla. Du blir en del av ett team som delar stort engagemang och hög teknisk kompetens, och som värdesätter både kvalitet och gemenskap.
Du får möjlighet att påverka, ta ansvar och arbeta i en bransch som spelar en central roll i Sveriges gröna omställning - samtidigt som du utvecklar din egen specialistkunskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Skill. Vid frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Magnus Fagerberg, 0730-429034 magnus.fagerberg@skill.se
eller Matilda Ingeson, 070-5656131 matilda.ingeson@skill.se Så ansöker du
