Hydraultekniker
Jobcenter in Sweden AB / Montörsjobb / Tingsryd Visa alla montörsjobb i Tingsryd
2026-06-26
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Sysmec AB är ett småländskt företag med säte i Ljungby.
Företaget grundades 2012 av fyra delägare. Vi har jobbat tillsammans i snart 20 år med utveckling av maskiner och utrustningar.
Sysmec hjälper er med ett brett utbud av tjänster. Målet är att skapa en komplett automation med industriautomation på hösta möjliga nivå.
Sysmec växer och söker nu ytterligare en hydraultekniker till vår verksamhet i Konga.
I denna rekrytering samarbetar Sysmec med Jobcenter Recruitment.
Vi söker dig som har utbildning inom industrihydraulik eller motsvarande dokumenterad erfarenhet och som vill arbeta i en varierande roll med stort eget ansvar.
Du kommer att utgå från vår verkstad i Konga men tillbringa merparten av din arbetstid ute hos våra kunder, främst i Tingsrydsområdet. Arbetet omfattar service, underhåll, felsökning, reparation och ombyggnation av hydrauliska system inom industrin.
Utöver hydraulik kommer du även att arbeta med våra system för oljebaserad centralsmörjning, främst inom sågverksindustrin. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kollegorna i Konga och Ljungby, men också ett självständigt arbete ute hos kund.
Var med och bygg framtidens hydraulverkstad
Sysmec satsar långsiktigt på hydraulikverksamheten och håller nu på att bygga upp och utveckla en modern hydraulverkstad i Konga. Som hydraultekniker får du en viktig roll i denna utveckling och möjlighet att vara med och påverka både arbetssätt, rutiner och verkstadens framtida inriktning. För dig som vill kombinera praktiskt hydraulikarbete med möjligheten att bidra till verksamhetens utveckling är detta en unik möjlighet.
Vi söker dig som
Har utbildning inom industrihydraulik eller flera års erfarenhet av industrihydrauliskt arbete
Är självgående, noggrann och strukturerad
Har god teknisk förståelse och trivs med felsökning
Är serviceinriktad och uppskattar kundkontakter
Har B-körkort
det är meriterande om du har kunskap inom maskinbearbetning och svets.
Som person är du ansvarstagande och professionell i mötet med kunder. Du blir en viktig representant för Sysmec ute på fältet, där goda kundrelationer och väl utfört arbete är avgörande för vår fortsatta framgång.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Tjänsten innebär visst resande men arbetet sker huvudsakligen på hemmaplan. Eftersom många av våra kunder genomför underhållsstopp under sommarperioden behöver du vara beredd på att delar av arbetet kan utföras under den ordinarie semesterperioden.
Vi erbjuder
Hos Sysmec får du ett varierande och utvecklande arbete i ett företag med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och långsiktiga kundrelationer. Du blir en del av ett engagerat team samtidigt som du får stor frihet att planera och genomföra ditt arbete.
Dessutom får du möjlighet att vara med och bygga upp en växande hydraulverksamhet där dina idéer, erfarenheter och initiativ kommer att göra skillnad.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Sysmec med Jobcenter Recruitment. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Jobcenter Recruitment.
Vänta därför inte med din ansökan – skicka in den redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412), https://sysmec.se/
362 40 KONGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sysmec AB Kontakt
Nationell Rekryteringschef
Peter Johansson peter@jobcenter.se +46708578776 Jobbnummer
9981595