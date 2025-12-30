Hydraultekniker
Bravura Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2025-12-30
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Som hydraultekniker hos AO Hydraulik får du en dynamisk vardag med varierande arbetsuppgifter!
Om tjänstenDen här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos AO Hydraulik.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
AO Hydraulik är en komplett leverantör inom hydraulik som erbjuder allt från service och förebyggande underhåll till renoveringar och systemoptimeringar. Företaget grundades 2014 som en utbrytning från Bosch Rexroth och har sedan dess byggt upp en stark position inom industrin genom sin expertis på pumpar, motorer och cylindrar.
Med en kombination av fälttjänster och en modern verkstad på 500 m2 kan AO Hydraulik hantera både akuta reparationer och avancerade projekt som nybyggnationer, ombyggnationer och rörmontage. De erbjuder även skräddarsydda serviceavtal som ger kunderna flexibilitet, trygghet och maximal driftsäkerhet över tid.
Genom erfarenhet, dokumenterade processer och hög kvalitet säkerställer AO Hydraulik att kundernas hydrauliska system fungerar optimalt, både idag och i framtiden. Kunder till företaget är stora industrier såsom Sandvik, Holmen och Stora Enso.Dina arbetsuppgifter
I rollen som hydraultekniker hos AO Hydraulik får du en varierande vardag med fokus på arbete i verkstaden och spännande teknik. Du ansvarar för reparation och underhåll av hydrauliska komponenter som pumpar och motorer, samt felsökning och renoveringar. Arbetet innefattar även provkörning och dokumentation för att säkerställa hög kvalitet.
På sikt blir du en rådgivande expert som kan föreslå förbättringar och lösningar för våra kunder. En vanlig dag börjar med genomgång av prioriteringar och arbetsuppgifter, som kan variera från demontering i verkstaden till montage och provkörning. Beroende på din utveckling finns även möjlighet att arbeta med idrifttagning ute hos kund.
Du blir en del av ett tryggt och sammansvetsat team av hydraultekniker som arbetar nära varandra och delar kunskap. AO Hydraulik erbjuder en stabil anställning, varierande arbetsdagar och goda möjligheter att utvecklas inom hydraulik.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Reparation och underhåll av hydrauliska komponenter såsom pumpar, motorer och cylindrar.
Felsökning av hydrauliksystem för att identifiera och åtgärda problem.
Komponentrenoveringar inklusive demontering, provkörning och dokumentation.
Du agerar rådgivande och har en affärsmässighet i relationer med kunder.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasieexamen, gärna inom teknik eller industri
• God data och systemvana
• Erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna kompletterat med kunskap och praktisk erfarenhet av reparationer av industrimaskiner är meriterande.
• B-körkort, meriterande med fler behörigheter.
• Erfarenhet av liknande roll inom hydraulik är högt meriterande
I rollen som hydraultekniker är det viktigt att du är noggrann och har ett öga för detaljer. Du behöver vara driven, ta initiativ och inte rädd för att ta dig an nya utmaningar. Eftersom du arbetar i ett mindre team värdesätter vi plikttrogenhet, lojalitet och en vilja att bidra till ett gott samarbete.
Vi söker dig som kommunicerar öppet och skapar goda relationer med kollegor. Du bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö där man stöttar varandra och delar kunskap. Ett intresse för att ständigt utvecklas är en stor fördel - hos oss finns goda möjligheter att växa och bredda din kompetens inom hydraulik.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelsePlats: Sundsvall, NjurundaLön: Enligt överenskommelse
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information härHar du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport via mail, info@bravura.se
eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6797004-1770215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Rådhusgatan 35 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9666527