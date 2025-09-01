Hydraulingenjör till Stora Enso Skoghall
2025-09-01
HYDRAULINGENJÖR TILL STORA ENSO SKOGHALL
Är du utbildad ingenjör med stort intresse för hydraulik, teknik och underhåll - och vill bidra med din expertis för att höja kompetensen inom området? Då kan rollen som Hydraulingenjör på Skoghalls bruk vara något för dig! Hos oss blir du en nyckelspelare i arbetet med att utveckla och framtidssäkra vår maskinpark. I vårt team som består av 10 underhållsingenjörer säkerställer vi tillgängligheten på vår maskinpark och fortsätter vår resa med att skapa ett underhåll i världsklass tillsammans med hela underhållsavdelningen!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som Hydraulingenjör arbetar du med både strategiskt och operativt underhåll. Rollen innebär ett stort ansvar för att utveckla vår hydraulkompetens, stötta våra tekniker i deras dagliga arbete och bidra till att bygga upp långsiktig kunskap inom området. Du kommer att:
Arbeta med felsökning på avancerade hydraul- och styrsystem, inklusive styrkort och komponenter med busskommunikation.
Koppla upp och analysera summalarm, ta backuper och genomföra justeringar i styrsystem.
Vara teknikstöd för våra hydraultekniker och bidra till att höja kompetensen i teamet genom utbildning och mentorskap.
Delta i och leda utrednings- och förbättringsprojekt.
Skapa och driva utbytes- och investeringsplaner för hydraulkomponenter, inklusive prioritering och kostnadsunderlag.
Utarbeta FU-planer, LCA-planer och liknande dokument för att systematiskt förbättra tillförlitligheten.
Bidra till en standardisering av hydraulfabrikat och arbetssätt.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, underhållsteknik, hydraulik, automation eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Felsökning av hydrauliska system och styrkort.
Förebyggande underhåll och planeringsarbete.
Mekanik, automation eller styrsystem.
Du är en analytisk och engagerad person som både kan ta ett operativt ansvar vid felsökningar och samtidigt arbeta långsiktigt med förbättringar och planer. Du trivs med att stötta och utveckla andra, och har förmågan att omsätta komplex teknisk kunskap till praktiska lösningar och utbildningsinsatser. Som person är du ansvarstagande och initiativrik, och du bidrar med struktur och driv i arbetet. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Hydraulingenjör är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso Skoghall. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
9484877