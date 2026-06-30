Hydraulik ingenjör
Hiab AB / Maskiningenjörsjobb / Eksjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Eksjö
2026-06-30
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Om Olsbergs
Olsbergs utvecklar, konstruerar och tillverkar elektro-hydrauliska styrsystem för mobila maskin applikationer och är världsledande inom styrsystem för lastbilskranar och skogskranar. Våra styrsystem kännetecknas av goda styr- och samordning egenskaper som är högt uppskattade av kranförare, med över 20 000 system installerade runt om i världen. Bakom den höga prestandan ligger mer än 40 års kontinuerligt utvecklingsarbete och ett 30-tal patenterade innovationer. All tillverkning sker i våra egna fabriker i Eksjö och Vallentuna för full kontroll över hela produktionskedjan, från minsta detalj till färdiga system. Bolagen omsatte cirka 175 miljoner SEK under 2024 och har omkring 110 anställda. Olsbergs är en stolt del av Hiab, en världsledande leverantör av lasthanteringsutrustning för vägtransport samt tillhörande intelligenta, smarta uppkopplade lösningar.
Vi söker en driven och praktiskt lagd hydraulikingenjör som vill vara med och utveckla våra produkter och säkerställa högsta kvalitet och funktionalitet. Du kommer att ingå i R&D-teamet på plats i Eksjö, som fokuserar på att utveckla nya, innovativa hydrauliska lösningar som driver vår framtida produktutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Hydraulisk systemdesign:
Utveckla, konstruera och implementera hydrauliska system för både ny och befintlig produktionsutrustning.
Teknisk dokumentation:
Skapa teknisk dokumentation, inklusive ritningar, scheman och instruktioner.
Kvalitetssäkring:
Säkerställa att alla lösningar och installationer uppfyller interna kvalitetskrav och relevanta säkerhetsföreskrifter.
Utveckling och framtid
Denna roll erbjuder en enastående möjlighet till långsiktig utveckling hos oss. Du kommer att fokusera på att vidareutveckla våra befintliga produkter, samt utveckla nya, innovativa hydrauliska lösningar som driver vår framtida produktutveckling. Samarbete med våra R&D-avdelningar vid varje applikations- enhet ger dig en fantastisk möjlighet till variation och bredd i produktutvecklingen i en internationell miljö.
Vad du behöver för att lyckas
Universitetsutbildning inom maskinteknik, hydraulik eller annat relevant tekniskt område.
Erfarenhet av att arbeta med hydraulik, inklusive konstruktion, driftsättning och felsökning av hydrauliska system.
God kunskap i att läsa och tolka tekniska ritningar och hydraulscheman. Erfarenhet av relevant CAD-programvara är meriterande.
Du är en praktisk person som trivs med att själv utföra mätningar, justeringar och tester direkt på utrustningen.
Du kan arbeta självständigt, tar egna initiativ och har en mycket god förmåga att strukturera och dokumentera ditt arbete.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Du kommer att vara en del av
En omväxlande och utmanande roll med möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt inom Olsbergs, en del av HIAB. Som en del av ett världsledande företag får du tillgång till ett omfattande nätverk och spännande utvecklingsprojekt. Samtidigt värdesätter vi den personliga utvecklingen och det nära samarbetet som präglar vår lokala verksamhet. Samarbete, engagemang, kvalitet och ordning är ledorden vi arbetar efter. Vi arbetar ständigt för att upprätthålla en trivsam och inkluderande arbetsmiljö för våra anställda med möjlighet att växa i sin roll och utveckla den vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hiab AB
(org.nr 556981-2828)
Maskingatan 5 (visa karta
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575 36 EKSJÖ Arbetsplats
Olsberg Hydraulics AB Kontakt
Site Manager
Tony Sundberg tony.sundberg@hiab.com Jobbnummer
9985990