Huvudtränare 60%
Åstorps Konståkningsklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Åstorp Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Åstorp
2026-06-29
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Vill du inspirera och utveckla framtidens konståkare?
Vi söker en engagerad och driven konståkningstränare på 60 % som vill vara med och skapa träningsglädje, gemenskap och utveckling för våra barn och ungdomar.
Hos oss får du en nyckelroll i verksamheten som huvudtränare för åkare i åldrarna cirka 4–20 år. Vi söker dig som brinner för att utveckla både människor och prestationer och som vill vara med och forma framtiden för vår förening.
Det här är en möjlighet för dig som vill påverka
Vi erbjuder inte bara en tjänst – vi erbjuder möjligheten att vara med och utforma den. Vi är öppna för dina idéer, erfarenheter och ambitioner, och ser gärna att du är med och utvecklar verksamheten i den riktning du tror på.
Om klubben
Vi är ca 80 åkare som tränar i ishallen i Åstorps tätort både vardagar och helger, allt från nybörjargrupper till tävlingsgrupper.
Läs gärna mer på astorpkonstakning.se
Om rollen
Som huvudtränare kommer du att:
Planera och leda träningar för barn och ungdomar på olika nivåer.
Skapa en trygg, inspirerande och utvecklande träningsmiljö.
Stötta åkarna i deras individuella utveckling, både på och utanför isen.
Samarbeta med styrelse, föräldrar och eventuella övriga tränare för att skapa en välfungerande verksamhet.
Vara en viktig förebild och ledare i föreningen.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av konståkning och tränarrollen.
Gärna är Steg 2-utbildad, eller har motsvarande erfarenhet och kompetens.
Är positiv, engagerad och tycker om att arbeta med barn och ungdomar.
Har förmåga att skapa motivation, utveckling och träningsglädje.
Vill vara med och bygga en stark och långsiktig verksamhet.
Vi erbjuder
En flexibel tjänst på 60 % med stora möjligheter att påverka innehåll och upplägg.
En förening med engagerade åkare och ideella krafter.
Möjlighet att sätta din prägel på verksamheten och utvecklas i din tränarroll.
En arbetsplats där passionen för konståkning står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till astorpkonstakning@outlook.com
.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vår förening och hjälpa våra åkare att växa – både som konståkare och människor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: astorpkonstakning@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tränare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Konståkningsklubb
Trädgårdsgatan 63 (visa karta
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265 36 ÅSTORP Arbetsplats
Åstorps Konståkningsklubb Jobbnummer
9984183