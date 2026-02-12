Huvudregistrator - Energimyndigheten
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-02-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din registratorskarriär och spela en central roll i att utveckla vår myndighets informations- och ärendehantering? Vi söker en huvudregistrator med driv och engagemang som vill stärka vårt härliga team och bli en viktig del av ett arbete som bidrar till transparens, rättssäkerhet och effektivitet för hela verksamheten. Sök redan idag - var med och forma framtidens registratursarbete och gör verklig skillnad i vardagen!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - driva utvecklingen av vår informations- och ärendehantering
Som huvudregistrator arbetar du både operativt och strategiskt. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och arbetar aktivt med digitalisering, förbättrade arbetsprocesser och informationshantering. I din roll agerar du utifrån helheten och arbetar för att upprätthålla en rättssäker registratur. Du kommer utföra dagliga arbetsuppgifter för en registrator och stödja kollegors arbete med informations- och ärendehantering, samt arkivvård.
Exempel på arbetsuppgifter inom vår registratur:
• Hantera och registrera både ingående, utgående och upprättade handlingar, samt digital och fysisk post.
• Hantera begäran om att få ta del av allmänna handlingar självständigt eller i samarbete med andra medarbetare inom myndigheten.
• Värdera och bedöma information utifrån sekretessnivå.
• Delta i arkivvårdsarbete.
• Utbilda medarbetare i myndigheten att självständigt kvalitetssäkra och förbättra diarieföringen av allmänna handlingar.
Enheten har ett stort ansvar i att efterleva lagstiftning samt informationshanteringsplan och i det arbetet spelar du en viktig roll. Som huvudregistrator deltar du och bidrar till vårt myndighetsövergripande utvecklingsarbete gällande registratur, informationshantering och arkivering. Utifrån din kompetens kvalitetssäkrar du processer och arbetar proaktivt för att utveckla arbetssätt och rutiner.
Rollen innebär ett nära samarbete med främst enhetschef och arkivarie, men också med övriga kollegor på enheten, vårt systemstöd och rättssekretariat. Därutöver har du självklart kontakt med kollegor från hela myndigheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig aktuell erfarenhet i roll som registrator, huvudregistrator eller dokumentcontroller inom offentlig sektor. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och en registratorsfunktion. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift samt goda kunskaper i IT- system och program. För denna anställning krävs att du har svenskt medborgarskap och körkort.
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten, exempelvis inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, arkiv- och informationsvetenskap, alternativt som diplomerad/certifierad registrator.
• Erfarenhet av hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
• Erfarenhet från statlig myndighet.
• Erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem.
• Erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande/samordnade roll.
• Kunskap om arkivvård.
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som utifrån en tydlig struktur planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att uppfylla mål och kvalitetsstandard. Då rollen är stödjande behöver du vara serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du ser helheten och tar hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som huvudregistrator behöver du också god samarbetsförmåga, för att på ett smidigt sätt jobba mot bästa lösning. Därutöver är du trygg, stabil och har självinsikt. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten!
Om oss
Tjänsten är placerad på enheten information- och ärendehantering. Här arbetar ca 13 personer inom områdena registratur, arkiv och systemstöd. Verksamheten är under utveckling och har förstärkts med kompetens inom flera områden. Hos oss får du möjlighet att påverka arbetsformerna och utveckla nya arbetssätt för att skapa en modern och hållbar verksamhet. Vi arbetar proaktivt för att utveckla och leverera tydliga tjänster.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-03-09.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-001317. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Kontaktpersoner
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Westberg på telefon 016-544 21 49 eller HR-partner Lisa Holmström på telefon 016-542 84 17.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9739750