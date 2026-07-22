Huvudplanerare
Åkers Sweden AB / Logistikjobb / Strängnäs Visa alla logistikjobb i Strängnäs
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åkers Sweden AB i Strängnäs Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny huvudplanerare som ska få fortsätta driva, leda och förbättra planeringsprocessen från att order är registrerad till leverans in i färdigvarulagret. I uppdraget ingår också att bryta ner kundbehovet och klargöra kapacitetsbehov i produktion framåt för specificerat tidsintervall. Att göra analyser utifrån möjliga scenarier med hänsyn till resurs- och beläggningsläge är därför en självklar arbetsuppgift för vår huvudplanerare.
Huvudplaneraren är den del av internlogistikgruppen och ska kunna stötta/ersätta för övriga funktioner där samt arbeta för utveckling inom området.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vet att du behöver vara kommunikativ och lyhörd likväl som handlingskraftig och en tydlig kravställare. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom planering eller produktionsledning och har mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst excel.
Under semesterperioden är vi tyvärr inte kontaktbara. Vi är åter i tjänst den 3 augusti.
Din ansökan vill vi ha på svenska senast den 21 augusti 2026. Trevlig sommar!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Åkers Sweden AB
Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri och tillsammans säljer vi valsar under varumärket Union Electric Åkers. Åkers Sweden AB har cirka 240 anställda och vi har vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk, som ligger i Strängnäs kommun ca 75 km från Stockholm. Åkers Sweden AB producerar ett brett sortiment av gjutna valsar varav merparten går på export. Vi befinner oss nu i en spännande fas och bygger vår organisation för framtidens behov.
Om Union Electric Steel Corporation
Union Electric Steel Corporation är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. Bolaget tillverkar även göt- och smidesprodukter till olja- och gas, aluminium- och plastindustrin. Union Electric Steel Corporation har produktionsanläggningar i Sverige, Slovenien och Kina. Koncernens huvudkontor ligger i Carnegie, Pennsylvania, USA. Union Electric Steel Corporation är ett dotterbolag till Ampco-Pittsburgh Corporation. http://www.uniones.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@akersrolls.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Huvudplanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkers Sweden AB
(org.nr 556031-8080), http://akerssweden.se
Bruksallén (visa karta
)
647 50 ÅKERS STYCKEBRUK Arbetsplats
Åkers Sweden AB Kontakt
Unionen
Anne-Marie Salo 0159-32 171 Jobbnummer
10009494