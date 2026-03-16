Huvudplanerare - koordinera framtidens projekt
2026-03-16
Vill du vara med och forma framtidens marina försvar? Vår kund söker nu en huvudplanerare!
Om rollen
Du kommer att ha en central funktion i att samordna och utveckla vår kapacitets- och resursplanering, både på kort (1,5 år) och lång sikt (5 år). Rollen innebär att:
Koordinera resurs- och kapacitetsprocessen på affärsenhetsnivå
Kvalitetssäkra data och analyser i projektledningsverktyget Antura
Utveckla arbetssätt, vyer och KPI-strukturer i verktyget
Stötta projektledare och linjechefer i deras vyer
Bidra till utbildningsmaterial och förbättringsinitiativ
Presentera resultat och identifiera nya möjligheter
Arbeta nära back-office-teamet och stötta i teknisk planering, kostnadsuppföljning och projektstöd
Du kommer att bygga ett brett nätverk inom organisationen - både digitalt via Teams och fysiskt genom att röra dig mellan olika grupper och chefer. Onboarding sker tillsammans med teamet, där du får stöd av faddrar och kollegor som redan arbetar med dessa processer.
Vi söker dig som social och kommunikativ med lätt för att skapa goda relationer. Du är analytisk och strukturerad och arbetar metodiskt och har koll på detaljer. Med ett serviceminded och flexibelt förhållningssätt möter du nya utmaningar med ett leende. Dessutom är du proaktiv och självgående- du ser vad som behöver göras och tar initiativ.
Vi söker dig med...
Minst 5 års erfarenhet inom relevant område
Förståelse för hur större företag fungerar - gärna från producerande verksamhet
Erfarenhet av strategisk planering, projektplanering och resursplanering
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Meriterande för tjänsten är:
Tidigare varit superuser i Antura eller motsvarande verktyg
Erfarenhet av produktionsprojekt
Erfarenhet av att utveckla KPI-strukturer och analysera datakvalité
Erfarenhet av resursplanering
Du erbjuds
Här får du vara med och utveckla teknik i världsklass som gör verklig skillnad, för samhället, säkerheten och framtiden. Du erbjuds en innovativ arbetsmiljö med hög kompetens där samarbete och personlig utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att växa, påverka och bidra till något större - varje dag. Vår kund tycker det är viktigt med en balans mellan arbetsliv och fritid och därför erbjuds flextid och exempelvis gym på anläggningen.
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du att vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju hos kund
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Start: omgående/enligt överenskommelse
Arbetstider: 8-17 med flex
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
