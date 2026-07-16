Huvudansvarig lärare till Arcus! (distans)
Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB / Pedagogjobb / Skövde Visa alla pedagogjobb i Skövde
2026-07-16
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB i Skövde
, Tibro
, Götene
, Skara
, Hjo
eller i hela Sverige
Arcus är ett utbildning- och jobbförmedlingsföretag som utför tjänster till både offentliga verksamheter, privata kunder och är en leverantör till Arbetsförmedlingen. I över 25 år har vi levererat våra tjänster och finns idag på över 100 orter i Syd- och Mellansverige redo att stötta våra deltagare ut i arbete eller mot vidare studier. Arcus vision är att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot ett varaktigt arbete! Vi vill vara det självklara valet inom vår bransch och den leverantör som alltid överträffar kundens förväntningar. Vårt engagemang, vårt driv och vårt professionella förhållningssätt hjälper oss att nå våra mål och vara den goda och erkända leverantör vi önskar. Arcus bygger broar för ett bättre samhälle – för alla! Arcus är sedan 2022 en del av Nordic Training group koncernen där vi tillsammans är ca. 600 medarbetare i hela Sverige.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Arcus är ett utbildnings- och jobbförmedlingsföretag som utför tjänster åt både offentliga verksamheter och privata kunder samt är leverantör till Arbetsförmedlingen. I över 25 år har vi levererat våra tjänster och finns idag på över 100 orter i Syd- och Mellansverige, redo att stötta våra deltagare ut i arbete eller vidare till studier.
Arcus vision är att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot ett varaktigt arbete. Vi vill vara det självklara valet inom vår bransch och den leverantör som alltid överträffar kundens förväntningar. Vårt engagemang, vårt driv och vårt professionella förhållningssätt hjälper oss att nå våra mål och vara den goda och erkända leverantör vi strävar efter att vara.
Arcus bygger broar för ett bättre samhälle – för alla!
Bakgrund
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att stärka sysselsättningen och bidra till att fler företag startas och utvecklas i hela landet. Ett växande företagande bidrar både till att individer når egen försörjning och till att nya arbetstillfällen skapas. Det finns arbetssökande som har för avsikt att starta egen näringsverksamhet men saknar tillräckliga kunskaper inom områden såsom företagsekonomi, juridik, marknadsföring, affärsplanering och digital kompetens. Den upphandlade utbildningen är avsedd att minska dessa kunskapsluckor och på så sätt bidra till ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen genom att underlätta för fler att starta företag.
Arcus söker nu engagerade lärare till uppdraget Utbildning inför start av näringsverksamhet.
Utbildningen är en förberedande utbildning inför start av näringsverksamhet och genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Utbildningen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om företagande i Sverige samt stöd i att utveckla och formulera en affärsplan. Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha upprättat en fullständig affärsplan och ha en tydlig förståelse för vad det innebär att starta och driva företag.
Kurslängd: 35 dagar per deltagargrupp.
Grupper om 15 deltagare startar kontinuerligt nationellt enligt fastställda startdatum, fördelade på fyra leveransområden som täcker hela Sverige.
Utbildningen genomförs på distans av lärare och pedagoger.
Formell kompetens
Huvudansvarig lärare
Du som huvudansvarig lärare ska ha det övergripande ansvaret för utbildningens pedagogiska innehåll, pedagogiska upplägg samt planering och genomförande av undervisningen. Den huvudansvariga läraren ska aktivt delta i och genomföra undervisningen.
Kompetens och erfarenhet
Den huvudansvariga läraren ska minst uppfylla följande krav:
Formell utbildning
Dokumenterad eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap eller likvärdigt, omfattande minst två (2) års heltidsstudier.
Pedagogisk erfarenhet
Sammanlagt minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av undervisning av vuxna inom exempelvis gymnasium, högskola, Komvux eller likvärdig utbildningsverksamhet. Erfarenheten ska vara relevant för utbildningsområdet företagande, entreprenörskap eller start av egen verksamhet.
Erfarenheten ska ha förvärvats under de senaste fem (5) åren.
Företagserfarenhet
Drivit eget företag,
varit delägare i företag, eller
minst två (2) års dokumenterad praktisk erfarenhet av företagande, uppfylld genom annan yrkesverksamhet som kan styrkas som relevant praktisk erfarenhet av företagande.
Anställningsvillkor
Arbetsgivare/ort: Arcus, nationelltOmfattning/varaktighet: Deltid–heltid, tillsvidareLönetyp: Fast månadslön eller timlön
Ansök senast: 2026-08-09. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta:
Susanna AnderssonMejl: susanna.andersson@arcus.nu
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
(org.nr 556556-4118)
Petter Heléns Gata (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arcus Utbildning & Jobbförmedling Kontakt
Rekryterare
Susanna Andersson susanna.andersson@arcus.nu Jobbnummer
10004561