Husvikarie till Hammarlunden 7-9
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hammarö Visa alla grundskollärarjobb i Hammarö
2026-06-08
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som lärare på Hammarlundens högstadium kommer du att vara husvikarie på hela skolan samt undervisa i flera klasser utifrån din ämnesbehörighet. Du kommer också tillsammans med en kollega att vara mentor i en av våra klasser. I din mentorsroll förväntas du ta ett stort ansvar för elevernas sociala situation och kunskapsutveckling. Du ingår i ett av skolans arbetslag där det kollegiala lärandet sätts i fokus och samarbete mellan lärare i arbets- och ämneslag är en grundförutsättning. Som lärare på Hammarlundens skola förväntas du ha en aktiv roll i elevhälsoarbete av främjande och förebyggande art med fokus på tillgängliga lärmiljöer av fysisk-, pedagogisk-, och socialart samt arbete med skolnärvaro.
Din undervisning präglas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och du ser alla elevers möjlighet till stöd och stimulans i undervisningen som en självklarhet. Du har förmåga att anpassa undervisningen efter gruppens behov genom ledning och stimulans samt extra anpassningar.
Du är en aktiv och prestigelös ledare som föredrar ett tillsammansarbete där det kollegiala lärandet sätts i centrum. Du tillämpar ett elevnära arbetssätt och ser elevers delaktighet i det egna lärandet som en självklarhet. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är behörig och legitimerad lärare i något av grundskolans kärnämnen (sv, ma, en) för årskurs 7-9.
Du ska vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Vara duktig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare samt ha ett stort intresse för barn och ungdomars lärande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kan förekomma innan ansökningstidens slut och anställning sker löpande.
Visstidsanställning 260810 - 270616 med möjlighet till förlängning.
Registerutdrag enligt skollagen kommer att krävas vid erbjudande om anställning. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 21 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Kommunens Kontaktcenter 054-51 50 00 Jobbnummer
9951519