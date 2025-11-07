Husvikarie till förskolan
2025-11-07
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
För att säkerställa och skapa trygghet för barnen på våra förskolor söker vi husvikarier.
Vi söker dig som är flexibel och lösningsorienterad. Som har lätt att skapa relationer med barn och vuxna. Det är viktigt att du känner ansvar, tycker om att arbeta tillsammans med andra men också fungerar självständigt. Dina arbetsuppgifter
En husvikaries uppdrag är att vikariera för frånvarande barnskötare eller förskollärare.
Att tillsammans med arbetslag på förskolan skapa goda undervisningssituationer för barnen på förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller barnskötare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
