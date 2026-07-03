Husvärd 50%
Sigtuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Kulturjobb / Sigtuna Visa alla kulturjobb i Sigtuna
2026-07-03
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Vi är en politiskt styrd serviceorganisation där invånarna är våra uppdragsgivare. Tillsammans hittar vi nya idéer och lösningar som bidrar till invånarnas livskvalitet, hållbarhet, hälsa, integration och minskat utanförskap.
Här finns verksamheter som:
• Kulturskola, scenkonst, film, teater, konst, musik, ungdomskultur och öppen ungdomsverksamhet
• Fritidsverksamhet, idrott, sport, simhall, ishall, föreningsverksamhet och mötesplatser
• Museum, bibliotek, kulturarv, finskt förvaltningsområde och minoritetsarbete
Just nu händer dessutom något stort i Valsta i Sigtuna kommun. Mitt på torget reser sig ett helt nytt kulturhus - Mimer. Huset är utformat för att både invånare och verksamheter ska kunna mötas och utvecklas på nya sätt.
Bakom de stora fönsterpartierna växer ett dynamiskt innehåll fram. Här samlas bibliotek, mediastudio, skaparverkstad, scen, kafé, möteslokaler och samhällsservice under samma tak. Tillsammans ska verksamheterna bilda ett levande kulturhus som bidrar till ett tryggt och hållbart Valsta.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera husvärdar till kulturhuset Mimer - är du en av de eldsjälar vi letar efter? Med stort hjärta och värme möter du våra besökare, svarar på frågor och ger det stöd som behövs. Du är ett socialt proffs och arbetar aktivt för att få alla åldrar att känna sig välkomna, trygga, delaktiga och betydelsefulla.
Mimer kommer bli en plats för kreativa samarbeten, där invånarnas egna drivkrafter skapar verksamheter tillsammans med kommunen, föreningar och samhället. Som husvärd är du en viktig nyckelspelare i att lyssna in behov eller fånga upp idéer från våra besökare. I arbetet möter du dessutom många olika grupper, exempelvis skolklasser, studiebesök och bokade möten.
Som husvärd rör du dig runt i hela huset, tar kontakt med våra besökare och visar att du är tillgänglig för frågor. Du är uppdaterad på vad alla verksamheter i huset gör och erbjuder, men också på vad som händer i Valsta och Sigtuna kommun i stort.
Husvärdarna har det huvudsakliga ansvaret för huset som helhet. Ni arbetar med frågor som rör fastigheten, öppning och stängning, leveranser, inköp av material och enklare vaktmästeri. Husvärdarna har dessutom en central roll i att tillsammans med övrig personal bygga upp det gemensamma värdskapet, arbetskulturen och team-känslan i huset. I Mimer arbetar vi alla tillsammans med besökaren i fokus.
Du ingår i Mimers fasta personalstyrka tillsammans med enhetschef, programansvariga, tekniker, kafé- och bibliotekspersonal.
Arbetstiden är förlagd till både dagar, kvällar, helger och storhelger. Den här tjänsten är på 50%.Kvalifikationer
Valsta är ett fantastiskt område där människor med olika språkliga, kulturella och personliga bakgrunder möts. Som husvärd behöver du tala flera språk och ha erfarenhet av flera kulturer. Du blir en viktig person för våra besökare och medarbetare, och känner stolthet i att tillsammans skapa denna välkomnande miljö där människor kan samlas, utvecklas och känna sig delaktiga.
Vi söker dig som har
• Dokumenterad erfarenhet av värdskap eller servicearbete med daglig kontakt med besökare, kunder eller gäster.
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, exempelvis dokumentation, informationshantering, bokningar, registrering, uppföljning eller hantering av projekt.
• God digital kompetens och erfarenhet av att ge grundläggande teknisk support till besökare, kunder och verksamheter.
• Mycket bra kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift, samt ytterligare minst ett språk.
Det är även meriterande om du har
• Erfarenhet av kultur- eller fritidsverksamhet.
• Erfarenhet av att samverka med föreningar, kulturaktörer eller andra externa parter.
• Erfarenhet av att stötta eller själv genomföra aktivitet, arrangemang, föreläsningar, möten eller kulturevenemang.
• Erfarenhet av att leda barn, unga eller äldre, i aktivitet, praktik, arbetsträning eller någon form av socialt arbete.
• Erfarenhet av konferens- och mötesteknik.
• Erfarenhet av fastighetsfrågor, inköp, mottagning av leveranser eller enklare vaktmästeri.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och som har lätt för att skapa goda relationer. Du är serviceinriktad, ansvarstagande, strukturerad och lösningsfokuserad, med förmåga att bemöta människor med olika behov och perspektiv på ett respektfullt sätt.
Har du även ett intresse för konstnärliga och kreativa uttrycksformer kan du känna dig extra hemma i en verksamhet där kultur och skapande är en naturlig del av vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in från slutkandidat innan anställning kan erbjudas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334800". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
Södergatan 20 (visa karta
)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Se www.sigtuna.se
Facklig representant 08-591 260 00 Jobbnummer
9990487