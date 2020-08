Husvagnsmekaniker - Tumbo Husvagnar AB - Maskinreparatörsjobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Tumbo Husvagnar AB

Tumbo Husvagnar AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna2020-08-26Tumbo Husvagnar AB är ett familjeföretag med ca 45 anställda. Vi finns i Tumbo, 1,5 mil från Eskilstuna, 3,5 mil från Västerås. Verksamheten är försäljning av husvagnar och husbilar, både nytt (Dethleffs, Sunlight, Hobby, Bürstner och Rapido) och begagnat. Företaget är inne i en expansiv fas och 2016 flyttade vi in i en helt nybyggd anläggning på 7.500m2 med en stor och funktionell verkstad.Tack vare stor efterfrågan på våra produkter söker vi nu en Mekaniker för tillsvidareanställning med tillträde omgående.Du som söker skall ha god samarbetsförmåga, vara lösningsorienterad och flexibel. Arbetsuppgifterna är av karaktären leveransservice, fuktkontroller, inbyteskontroller, reparationer och nymontering av tillbehör. Arbetet omfattar även felsökning, framförallt inom el, gasol och vatten. El kunskap, framförallt erfarenhet av 12 volt, är meriterande då det förekommer överallt i husvagnar och husbilar.B-körkort är ett kravBE-körkort är meriterandeVåra kunder är kapitalstarka och har höga krav och förväntningar på produkterna de köper. Vårt motto är att leva upp till dessa och ge kunden bra service både före och efter köpet. Där har du som serviceman i verkstaden ett stort ansvar att förvalta kundens förtroende åt företaget. För kunden har servicen efter köpet stor betydelse var han gör sitt nästa husvagnsinköp. Du som söker skall vara social och kunna ta kunder på ett bra och trevligt sätt.Tycker du beskrivningen passar in på dig kan vi berätta att du är välkommen till ett stimulerande men också krävande arbete inom den roligaste av branscher nämligen fritid och nöjen. Som medarbetare hos oss blir du en i vårt härliga gäng som har roligt på jobbet och jobbar hårt även när de flesta vill vara lediga, nämligen sommaren. Vi måste finnas tillhands när våra kunder behöver oss.Kontakt och ansökanSenaste ansökningsdag 2020-09-30. Kom ihåg att skriva vad du gör idag och varför du söker detta jobb. Vill du veta mer om oss besök gärna vår hemsida www.tumbo.se. Frågor besvaras av personalansvarig Cecilia Östling 016-200 68 74 (tillgänglig from 2020-09-08). Sök tjänsten via vår hemsida:Löpande urval kommer att ske. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Vi har valt att genomföra denna rekrytering själva och undanber oss samtal från telefonförsäljare från andra jobbsökarsajter.#jobbjustnu2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-30Tumbo Husvagnar ABTumbo 3763531 Kvicksund5334660