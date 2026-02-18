Husqvarna AB söker produktionstekniker
Vill du ha en nyckelroll där teknik, underhåll och förbättringsarbete möts? Just nu söker vi en produktionstekniker inriktad mot underhåll till Husqvarna Construction i Jönköping!
Om rollen
Som produktionstekniker med underhållsinriktning får du en nyckelroll i produktionen där maskintillgänglighet, driftsäkerhet och förbättringsarbete står i fokus. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp service och underhåll av produktionsmaskiner och är en sammanhållande funktion vid extern service, planerat underhåll och akuta driftstopp. Du driver utvecklingen av det systematiska underhållet och operatörsunderhåll med målet att skapa en effektiv produktionsmiljö. Rollen innebär både operativt arbete nära maskinerna och analytiskt förbättringsarbete där du mäter och visualiserar OEE samt identifierar åtgärder för ökad processeffektivitet och energieffektivitet. Du fungerar som teknisk expert i processutvärderingar, deltar i industrialisering av nya produkter och säkerställer att rätt rutiner, reservdelar och servicematerial finns på plats.
Om dig
Vi söker dig som har en bred teknisk grund inom produktionsteknik och underhåll och som trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med förbättringsdrivande initiativ. Du har god kunskap inom mekanik samt förståelse för pneumatik, hydraulik och grundläggande el. Du är van att läsa ritningar och har erfarenhet av systematiskt underhåll i producerande industri. Har du arbetat med maskinsäkerhet och deltagit i projekt är det meriterande.
Som person är du handlingskraftig, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs, men har också förmågan att arbeta strukturerat och långsiktigt med förbättringar. Du trivs med att samordna och kommunicera och är bekväm i dialog med både operatörer och externa leverantörer.
Skallkrav för tjänsten:
• Erfarenhet av praktiskt underhållsarbete i producerande industri
• God mekanisk kompetens samt förståelse för pneumatik, hydraulik och el
• Erfarenhet av att arbeta med systematiskt underhåll
• Svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av samordning med externa leverantörer
• Erfarenhet av förbättringsarbete och OEE-uppföljning
• Kunskap inom Lean Manufacturing
• Erfarenhet av maskinsäkerhet
Om Husqvarna Construction
Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Husqvarna Construction, som är en del av Husqvarna-koncernen, är en ledande tillverkare av innovativ utrustning och diamantverktyg inom byggbranschen. Deras portfölj omfattar maskiner, lösningar, tjänster och diamantverktyg som är gjorda för proffs som arbetar med hårda material som betong och sten för att forma morgondagens stadsmiljöer.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos Husqvarna.
Startdatum: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Jönköping
Lön: Enligt överenskommelse
