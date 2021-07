Husqvarna AB söker montörer - Adecco Sweden AB - Maskinreparatörsjobb i Jönköping

Adecco Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping2021-07-06Har du erfarenhet från montering vid lina samt gillar att arbeta i industrimiljö? Sök! Kolla gärna i länken längst ner i annonsen för att få en inblick i hur det är att jobba på Husqvarna AB.2021-07-06Som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att montera vid en lina. Det gäller att du är fingerfärdig och stresstålig.I din roll som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:MonteringMarialhanteringRenhållning av arbetsstationOm digVi söker dig som har erfarenhet från linjemontering och trivs i att arbeta i industrimiljö. Du ska vara ansvarstagande, lojal och gillar inte att sitta still utan drivs av att prestera både i team och självständigt. Du ska vara stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt jobb som montör.StresståligStruktureradKvalitetsmedvetenKörkort och tillgång till bil samt flytande svenska i tal och skrift är ett krav.Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Att arbeta som konsult på AdeccoTjänsten är en del av vår personaluthyrning. Du är anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss Adecco för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.Vår storlek gör att vi har många kunder stora som små, nationell som internationella i de flesta branscher. En anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer, det finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.Om anställningenTjänsten som montör på Husqvarna AB är ett konsultuppdrag omgående. Till att börja med är uppdraget på 6 månader. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden.Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.Om ansökanRekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och personligt brev och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".1. Första steget i våra rekryteringsprocesser är ett personlighetstest (MAP) som skickas till din mail efter att rekryteraren har granskat din ansökan.Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.2. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval.3. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en telefonintervju. De som går vidare efter telefonintervju får möjlighet att komma till Adecco och träffa ansvarig rekryterare för en personlig intervju.Vänligen notera att vi i vissa av våra processer använder vi även videointervjuer, fler tester och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Janki Parmar via janki.parmar@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos Kandidatsupport: kandidatsupport@adecco.se alt. via tel: 08 - 598 980 10.Välkommen med din ansökan!Länk:SökordMontör, Jönköping, HuskvarnaVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05Adecco Sweden AB5849115