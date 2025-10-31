Husqvarna AB söker dig som sin nya testingenjör
2025-10-31
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du vara delaktig i nästa generations robotgräsklippare från Husqvarna AB och fortsätta utveckla redan befintliga robotgräsklippare? Är du nyfiken på nästa utmaning och att fortsätta att växa i din karriär som testingenjör? Husqvarna AB söker nu sin nästa testingenjör till sitt systemtestteam på Pro Robotics R&D-organisation. Skicka din ansökan idag!Om rollenHusqvarna AB:s segment för robotgräsklippare fortsätter att växa. Nu söker Husqvarna AB fler medlemmar till sitt systemtestteam till deras Pro Robotics Reasearch & Development-organisation. Dedikerade till att säkerställa kvalitativa leveranser i nya gräsklipparmodeller men också att säkerställa den kontinuerliga funktionsutvecklingen av befintliga modeller. Som testingenjör kommer du att fokusera på beteendet hos Pro Robotics robotgräsklippare och verifiera att robotgräsklipparen i sin helhet uppfyller de ställda kraven samt validerar att den uppfyller förväntningar. Beroende på tidigare erfarenheter kommer du få ett ansvarsområde där din expertis sticker ut från gruppen och där du kan växa. Arbetsuppgifter för testingenjören är:*Regressionstestning*Funktionstestning*Produkttestning i fält och simulator*Dokumentering av testresultat*Tätt samarbete med andra funktioner i organisationenOm digVi söker dig som är nyfiken och noggrann i ditt arbete. Du är en lagspelare som är öppen för input och kan kasta ett nytt ljus på testresultat eller sätt att framkalla problem. Misstänksamt beteende hos produkterna fascinerar dig och du kan försvara dina resultat.Skallkrav för tjänsten:*Kandidat- eller Masterexamen inom mjukvaruutveckling, mekatronik, inbyggd utveckling eller motsvarande*2 års relevant arbetslivserfarenhet*Flytande engelska och engelska i både tal och skrift*B-körkortMeriterande för tjänsten:*Tidigare erfarenhet av att testa inbyggda/mekatroniska produkterOm Husqvarna ABHusqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor.Husqvarna besitter en stark innovationsfilosofi och de efterlever sin företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos Husqvarna.VillkorStartdatum: Omgående/enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlaceringsort: HuskvarnaLön: Enligt överenskommelse Ersättning
