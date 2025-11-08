Husqvarna AB söker dig som sin nya mekanikkonstruktör
2025-11-08
Är du en mekanikkonstruktör med erfarenhet av produktutveckling? Hos Husqvarna får du arbeta i en innovativ miljö och bidra till att leverera produkter av högsta kvalitet.Om rollenI rollen som mekanikkonstruktör kommer du utföra detaljkonstruktion i CATIA V5 samt deltagande i validering av komponenter, EP-serier, prototyper och designsampel. Du säkerställer tillverkningsbarhet och verifierar designlösningar genom simuleringar som Moldex, FEA och toleransanalyser. Du kommer även att ta fram och uppdatera ritningar, hantera ändringsärenden (ECR/ECO) och dokumentera. Som mekanikkonstruktör samarbetar du nära ledande ingenjörer, plattformsägare och linjechefer samt rapporterar status för pågående arbete.Om digFör att lyckas i rollen som mekanikkonstruktör tror vi att du har en stark teknisk förståelse och en naturlig nyfikenhet för hur saker fungerar. Du har lätt för att omsätta idéer till praktiska lösningar och trivs i en miljö där både precision och kreativitet krävs. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina leveranser, samtidigt som du gärna delar med dig av din kunskap till kollegor. Du motiveras av att lösa tekniska utmaningar och har förmågan att analysera problem på detaljnivå utan att tappa helhetsperspektivet. Som person är du kommunikativ, prestigelös och trivs i samarbetsorienterade roller. Du har också ett öga för kvalitet och en vilja att kontinuerligt förbättra både produkter och arbetssätt.Skallkrav för tjänsten:*Civil- eller högskoleingenjör med inriktning maskinteknik.*Minst 2-3 års erfarenhet från produktutveckling inom mekanik.*God förståelse för geometrisk dimensionering och toleranser*Erfarenhet av rotorsaksanalyserOm Husqvarna ABHusqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor.Husqvarna besitter en stark innovationsfilosofi och de efterlever sin företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För tjänsten som mekanikkonstruktör kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos Husqvarna.VillkorStartdatum: Omgående/enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlaceringsort: HuskvarnaLön: Enligt överenskommelse Ersättning
