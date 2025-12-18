Husmor till Mikaelsgården
2025-12-18
Det här är inget vanligt arbete. Mikaelsgården är en öppen mötesplats för människor i utsatthet. Hit kommer personer som kan vara hemlösa, leva med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Här får våra gäster sina basala behov tillgodosedda - men lika viktigt är gemenskapen, relationerna och möjligheten att ta steg vidare i livet. Köket är hjärtat i verksamheten. Nu söker vi dig som vill ta ansvar för detta hjärta - med både struktur och värme.
Om rollen
Som husmor på Mikaelsgården ansvarar du för frukost- och lunchservering, planering och tillredning av mat samt för att köket fungerar som en trygg, välkomnande och hållbar del av verksamheten. Du leder och stöttar volontärer, samarbetar tätt med kollegor och är en viktig del av det dagliga mötet med våra gäster.
Miljön kan periodvis vara rörig och oförutsägbar - men också meningsfull, levande och full av möten som betyder något på riktigt.
Vi söker dig som
är social, trygg i mötet med människor och tycker om att arbeta nära andra
kan se möjligheter och hitta lösningar, även när allt inte är färdigtänkt
har erfarenhet av livsmedelshantering och köksarbete
trivs i en miljö som ibland är intensiv och föränderlig
kan planera, prioritera och dokumentera
är teamorienterad och tycker om att arbeta tillsammans med andra
har erfarenhet av - eller intresse för - att leda och handleda volontärer
är flexibel och tycker om att ingen dag är den andra lik
har god förmåga att hantera press och tempo, med stadga och närvaro
kan sätta gränser på ett tydligt och kärleksfullt sätt
Vi ser gärna att du har livserfarenhet och en helhetssyn på människor och situationer. Du behöver inte vara expert på allt - men trygg i dig själv och öppen för lärande.
Värdegrund - det viktigaste
För att trivas i rollen behöver du dela Uppsala Stadsmissionens värdegrund. Det innebär att:
varje människa möts med värdighet och respekt
vi ser människors resurser, inte bara deras svårigheter
professionalitet och medmänsklighet går hand i hand
vi arbetar för hopp, delaktighet och förändring
Detta är inte förhandlingsbart - det är grunden för allt vi gör.
Vi erbjuder
ett arbete där du gör verklig skillnad varje dag
en varm, engagerad arbetsgemenskap
ett sammanhang där köket är mer än mat - det är relation, trygghet och gemenskap
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden
Sista ansökningsdag 2026-01-25
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
