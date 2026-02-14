Hushållsmaskinreparatör/Vitvarureparatör/Servicetekniker

T20 Vitvaruservice AB / Maskinreparatörsjobb / Nacka
2026-02-14


Vi söker Vitvarureparatör / Servicetekniker - Stockholms län
Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och gillar att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-02-14

Om tjänsten
Vi söker en vitvarureparatör / servicetekniker som vill arbeta med felsökning, reparation och installation av vitvaror hos våra kunder i Stockholms län. Arbetet innebär daglig kundkontakt och varierande uppdrag ute på fältet.

Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin m.m.)

Installation och service

Dokumentation av utfört arbete

Kundkontakt och rådgivning

Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Har erfarenhet av reparation/service (meriterande med vitvaror)

Är självgående och ansvarstagande

Har god problemlösningsförmåga

Har B-körkort (krav)

Talar svenska (krav)

Vi erbjuder:
Ett självständigt och varierande arbete

Trevlig arbetsmiljö

Tjänstebil

Fast lön enligt överenskommelse

Möjlighet till utveckling inom företaget

Arbetsort: Stockholms län
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till:
info@t20vitvaruservivce.se
Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@t20vitvaruservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
T20 Vitvaruservice AB (org.nr 556964-5434)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Vlada Nenic
info@t20vitvaruservice.se
0763083745

Jobbnummer
9742965

