Hushållsmaskinreparatör/Vitvarureparatör/Servicetekniker
T20 Vitvaruservice AB / Maskinreparatörsjobb / Nacka
2026-02-14
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Vi söker Vitvarureparatör / Servicetekniker - Stockholms län
Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och gillar att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-14Om tjänsten
Vi söker en vitvarureparatör / servicetekniker som vill arbeta med felsökning, reparation och installation av vitvaror hos våra kunder i Stockholms län. Arbetet innebär daglig kundkontakt och varierande uppdrag ute på fältet.Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin m.m.)
Installation och service
Dokumentation av utfört arbete
Kundkontakt och rådgivning
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av reparation/service (meriterande med vitvaror)
Är självgående och ansvarstagande
Har god problemlösningsförmåga
Har B-körkort (krav)
Talar svenska (krav)
Vi erbjuder:
Ett självständigt och varierande arbete
Trevlig arbetsmiljö
Tjänstebil
Fast lön enligt överenskommelse
Möjlighet till utveckling inom företaget
Arbetsort: Stockholms län
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till:info@t20vitvaruservivce.se
Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@t20vitvaruservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T20 Vitvaruservice AB
(org.nr 556964-5434) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vlada Nenic info@t20vitvaruservice.se 0763083745 Jobbnummer
