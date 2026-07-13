Hushållsansvarig till småskalig förskola
Föräldraföreningen I Grevie / Restaurangbiträdesjobb / Båstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Båstad
2026-07-13
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Vill du laga mat med mening – nära naturen och med barnens hälsa i fokus? Nu söker vi en hushållsansvarig till Friluftsförskolan Backabusarna!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som hushållsansvarig hos oss ansvarar du för att planera, förbereda och tillaga näringsrik och god lunch samt mellanmål till våra barn. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med pedagogerna för att skapa en trygg och trivsam måltidsmiljö.Dina arbetsuppgifter
• Planering av matsedel (med fokus på variation, näring och hållbarhet))
• Inköp av råvaror
• Tillagning av lunch och mellanmål
• Egenkontroll och kökshygien enligt gällande riktlinjer
• Underhåll/städning av kök och tillhörande utrymmen, viss städning av övriga utrymmen
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete i kök, gärna inom förskola eller skola
• Har kunskap om näringslära och specialkost
• Är strukturerad, ansvarstagande och flexibel
• Tycker om att arbeta i en miljö där natur och utomhuspedagogik står i centrum
• Har ett gott bemötande och gillar att bidra till en positiv atmosfär
• Erfarenhet av måltidspedagogik är ett plus
• Är positivt inställd till att laga mat utomhus i förskolans utekök någon gång i veckan
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete i en naturnära verksamhet
• Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
• Möjlighet att påverka matsedel och arbetssättOm företaget
Friluftsförskolan Backabusarna är en verksamhet där barnen spenderar stor del av dagen utomhus och där mat, hälsa och hållbarhet är viktiga delar av vardagen.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss redan idag! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kontakt: viceordforande@backabusarna.se
Välkommen att bli en del av Backabusarna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: viceordforande@backabusarna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldraföreningen I Grevie
, https://backabusarna.se/
Timmervägen 28 (visa karta
)
269 62 GREVIE Jobbnummer
10001908