Hushållningssällskapet Skåne söker kommunikatör

Om Hushållningssällskapet Skåne
Hushållningssällskapet Skåne är en oberoende medlemsorganisation och ett av 15 Hushållningssällskap i Sverige, med över 200 års erfarenhet av att utveckla de gröna näringarna och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig landsbygd. Vi erbjuder rådgivning inom lantbruk, trädgård och skog, driver fältförsök och markkartering, samt utvecklar digitala lösningar som stärker framtidens jordbruk. Genom våra naturbruksgymnasier utbildar vi nästa generation lantbrukare och sprider kunskap via kurser, konferenser och nätverk. Vi förvaltar dessutom Bjärsjölagårds slott och driver utvecklingsprojekt som omsätter forskning till praktisk nytta. Vår vision är en levande landsbygd med ett växande näringsliv - där kunskap, innovation och engagemang gör verklig skillnad.
Om rollen
Som kommunikatör hos oss får du en nyckelroll i att göra kunskap levande. Du ingår i Hushållningssällskapet Skåne och HIR Skånes gemensamma kommunikationsavdelning och arbetar både strategiskt och operativt med att planera, producera och följa upp kommunikation i våra kanaler. All kommunikation sker i en lantbruksnära kontext, där förståelse för de gröna näringarnas villkor är central.
Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs med ansvar, eget driv och kreativt arbete, samtidigt som du uppskattar nära samarbete med kollegor från olika delar av verksamheten. Du är en skicklig skribent med mycket god språkförmåga i svenska och engelska, har god digital kompetens och ett öga för detaljer. Här får du möjlighet att utvecklas i en meningsfull roll där din kommunikation gör verklig skillnad.
Dina huvuduppgifter
Skapa och publicera innehåll för intern och extern kommunikation.
Ta fram kommunikationsmaterial och stötta vid mässor, seminarier och kundträffar (eventkommunikation).
Skapa, genomföra och följa upp kommunikationsplaner.
Ansvara för innehållsproduktion för vår medlemstidning.
Om dig
Du trivs i en roll där du får kombinera kreativt skapande med struktur och planering. Du är självgående och initiativrik, har lätt för att samarbeta och är duktig på att anpassa budskap till olika målgrupper. Du gillar att få saker att hända och ser möjligheter även när förutsättningarna förändras.Publiceringsdatum2026-01-03Kvalifikationer
Relevant utbildning inom kommunikation, media eller journalistik.
Mycket god förmåga att skriva och anpassa text för olika målgrupper.
God samarbetsförmåga.
Självständig och initiativrik, strukturerad med god förmåga att planera och prioritera, kreativ och lösningsorienterad.
Meriterande:
Vi vet att ingen kan allt, men om du har intressen eller kunskaper som kompletterar resten av teamet är det meriterande.
Du får gärna ha:
Erfarenhet inom lantbruk.
Grundläggande kunskaper i grafisk produktion.
Erfarenhet av film och foto.
Intresse för digitala kanaler och sociala medier.
Erfarenhet av projektledning.
Vi erbjuder
Hos Hushållningssällskapet Skåne möter du en kultur präglad av engagemang, nyfikenhet och kunskap. Du blir en viktig pusselbit i vårt uppdrag att ta fram kunskap för landets framtid.
Hos oss får du:
Arbetsplats i natursköna miljöer.
Möjlighet till flexibilitet och hybrida arbetssätt.
Trivselaktiviteter och gemensam frukost varje dag.
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
30 betalda semesterdagar per intjänandeår.
Placeringsort: Borgeby. Resor till våra övriga kontor i Skåne förväntas.
Omfattning: 80-100%
Anställningsform: Tills vidare (inleds med 6 månaders provanställning)
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Du behöver ha körkort och tillgång till bil.
Ansök idag!
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är 25 januari 2026.
Frågor?
Kontakta kommunikationschef Anna Falk, 010-476 22 07 anna.falk@hushallningssallskapet.se
