Hushållningssällskapet Halland söker projektekonom
2025-12-16
Vår projektekonom går vidare och vi söker nu hennes ersättare. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en spännande projektorganisation. Är du strukturerad, gillar samarbete och siffror? Då kan det vara dig vi söker.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som projektekonom på Hushållningssällskapet Halland ingår du i den interna ekonomiavdelningen. Projektekonomen har ansvar för alla ekonomiska delar i projekten - från budget till slutrekvirering. Arbetet innebär nära samarbete med projektledare, projektpartners och finansiärer. I tjänsten ingår också att stötta ekonomiavdelningen i företaget med olika administrativa uppgifter.
Om dig
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som projektekonom. För att lyckas i tjänsten är det en förutsättning att du har arbetat med offentliga och statliga medel. Du har relevant utbildning inom ekonomi och är van vid att arbeta i olika digitala system.
Som person ska du ha lätt för att samarbeta och uttrycka dig i tal och skrift. Du är strukturerad, gillar siffror och människor. Planering är en viktig del av vardagen och du är bra på att ha helhetskontroll.
Placeringsorten är Lilla Böslid, Eldsberga.
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan till oss snarast, dock senast den 7 september. Intervjuer kommer ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Hushållningssällskapet Halland
Vi är Hallands ledande kunskapsaktör inom rådgivning, fältförsök och utveckling för de gröna näringarna. Med direkt tillgång till jord och mark för praktiska tester och utveckling kombinerar vi akademisk insikt med praktisk tillämpning. Genom vår kompetens och oberoende roll bygger vi ett robust och framtidssäkert samhälle.
Vi är vad vi heter. Att hushålla är hållbarhet. På Hushållningssällskapet Halland har vi gjort det sedan 1812.
Läs mer om oss på vår webb hushallningssallskapet.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet i Hallands län
(org.nr 262000-0121), http://www.hushallningssallskapet.se
305 96 ELDSBERGA Kontakt
Annika Bergman annika.bergman@hushallningssallskapet.se 035-465 01 Jobbnummer
