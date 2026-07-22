Husfru med ansvar för städ och tvätt
Hotell Norrort AB / Receptionistjobb / Vallentuna Visa alla receptionistjobb i Vallentuna
2026-07-22
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Vill du leda ett engagerat team och skapa en ren, trivsam och välkommande miljö för våra gäster?
Vi söker nu en driven och serviceinriktad husfru som vill ta ett helhetsansvar för vår städ-och tvättverksamhet.
Som husfru har du det övergripande ansvaret för hotellets städ- och tvättverksamhet. Du leder och planerar det dagliga arbetet för städpersonalen och säkerställer att hotellets rum och gemensamma utrymmen håller högkvalitet och standard.
Tjänsten är heltidstjänst. Jobbet kommer att utföras dagtid, vardagar och helger enligt schema.
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: atefeh@hotellnorrort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Husfru". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Norrort AB
(org.nr 559102-5258) Arbetsplats
Norrort AB, Hotell Jobbnummer
10009084