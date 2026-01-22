Husansvarig till nytt kontor i Skövde
2026-01-22
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Vill du arbeta i Försvarsmakten i "hjärtat av" Skövde. Arméstabens Rustningsavdelning flyttar in i nya lokaler i Skövde och söker en problemlösande, uppgiftsfokuserad och kommunikativ person som trivs med att ta eget ansvar. Är det du? Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom armén samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar (Fleet Management).
TVK Mark består från januari 2026 av ett antal systemsektioner med ansvarsområden för Luftvärn, Soldatburna vapen, Fältarbetsmateriel, Indirekt eld, CBRN, Hjulfordon och Stridsfordon, samt en Samordningsssektion. Samordningssektionen utgör ett chefs- och funktionsstöd för TVK Mark och ansvarar för övergripande uppgifter och har sitt huvudsäte i Skövde.
Befattningen
Befattningen som husansvarig, tituleras kommendant, innebär att stödja och koordinera Rustningsavdelningens verksamhet i Skövde. D.v.s. vara "spindeln i nätet". Placeringen är under chefen Samordningssektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kommendant hanteras frågor såsom:
• Lokaler, bokningar och behörigheter. Däribland samverkan med Fortifikationsverket och Skaraborgs Regemente.
• Beställningar och uppföljning av lokalvård, förbrukningsmateriel etc.
• Sammanhållande för säkerhetsskyddstjänsten med samverkan med garnisonsansvarig.
• Administrativa uppgifter, ex. upprätta arbetstidsstyrningar, semesterplaner etc.
• Övriga uppgifter till stöd för sektionschef.
Befattningen innebära både främst rutinmässiga arbetsuppgifter, men kräver god kommunikativ och administrativ förmåga. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende, och du får stor egen frihet med eget ansvar att hantera dina uppgifter.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning.
• God förmåga att bygga kontakter och samarbeta.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap i Officepaketet
• B-körkort
Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete i liknande verksamhet.
• Tidigare erfarenhet av stabstjänst inom Försvarsmakten.
• Genomförd värnplikt.
Personliga egenskaper
Som person har du en god förmåga att samspela med andra för att bygga relationer mellan olika delar i verksamheten. Du är även kreativ, problemlösande och uppgiftsfokuserad, är nyfiken och trivs med att utvecklas och utmanas. Kommunikativ, serviceinriktad och social är också egenskaper som stämmer väl in på dig. Sist men inte minst är du van vid och trivs med att både arbeta i tidvis högt tempo och prioritera dina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
Kategori: Civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som idag inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: 260401 eller enligt överenskommelse.
För upplysningar om tjänsten kontakta:
Major Markus Bjärnetoft, Chef TVK MARK SAMO, nås via Försvarsmakten vxl 0171-15 70 00
Fackliga företrädare:
SACO - Saco-S-FM@mil.se
SEKO - Benny Augustsson
OFR/O - Tobias Brandt
OFR/S - Claus Dehlin
Samtliga nås via Försvarsmakten vxl: 0171-15 70 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-28.
Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Jobba civilt i Försvarsmakten - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
