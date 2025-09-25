Hundskötare sökes till hunddagis
2025-09-25
Är du hundvan, driven och gillar att promenera? BFF Hunddagis söker just nu personal!
Dagiset
Vi har tre mysiga hunddagislokaler som ligger i Sollentuna med närhet till grönområden och hundrastgårdar. Två lokaler ligger i Häggvik och en vid Sollentuna C.
Vår målsättning är att hundarna ska vara trygga, balanserade och känna sig hemma hos oss. Hundarna går på två promenader per dag, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Utöver promenaderna erbjuder vi även hundpassning, kloklippning och hundbad.
Tjänsten
Vi söker personal på heltid (100%) tillsvidare/deltid/timme samt vid behov.
Uppgifter utöver promenader är: att öppna och stänga dagiset, mata de hundarna som ska äta lunch, klippa klor, badda hundar och städa, kundkontakt och se till att hundarna ska känna sig hemma på hunddagiset.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är punktlig, ansvarstagande och har hundvana eller vill lära sig. Du är alltid i tid, har lätt för att följa instruktioner och kan jobba självständigt såväl som i grupp. Du ser möjligheter i stället för problem och står du inför ett problem lägger du fokus på att lösa det. Du tar självklart hand om hundarna på bästa sätt, som om de vore dina egna. Eftersom dagiset tar emot alla sorters hundar ska du kunna hantera både små och stora hundar med olika temperament. Du ska kunna gå långa promenader med hundar i grupp, utföra hundvård som bad och kloklipp, städa, ha kontakt med våra kunder med ett leende på läpparna, utfodra, vara positiv och social och kunna samarbeta och ta ansvar. Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
• Du har hundvana
• Du är i god fysisk form, vi är ute och går ca 3-4 timmar varje dag
Meriterande
• Utbildning inom hund på gymnasium eller universitet
• Tidigare erfarenhet från att jobba på hunddagis Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobb@bffhunddagis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olehag, Eduard
Tingsvägen 28 (visa karta
)
191 60 SOLLENTUNA Arbetsplats
BFF Hunddagis Jobbnummer
9527380