Hundskötare sökes

Kvinnersta HundAkademi AB / Djuruppfödarjobb / Örebro
2025-10-02


Vi på Kvinnersta HundAkademi AB söker nu en erfaren hundskötare till vårat team.
Du bör vara:
• strukturerad
• ansvarsfull
• ha dokumenterad erfarenhet och kunskap
• kan jobba självständigt samt tillsammans med kollegor
• positiv & punktlig
arbetsuppgifter:
• Daglig rastning, aktivering och träning av hundar
• städ, tvätt

Vi ser gärna att du:
• Har tidigare arbetserfarenhet från arbete med hundar
• Är trygg i att hantera hundar av olika storlek och temperament.
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Har god kommunikationsförmåga på svenska.

Sök snarast genom att skicka ditt CV och ett kort personligt brev till kvinnersta_hundakademi@outlook.com med ämnet "Hundskötare". Endast seriösa ansökningar med erfarenhet kommer att behandlas.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kvinnersta_hundakademi@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HUNDSKÖTARE".

Arbetsgivare
Kvinnersta HundAkademi AB (org.nr 559491-2858), https://www.roxyshundcenter.se/kvinnersta-hundakademi/
Kvinnersta 521 (visa karta)
705 91  ÖREBRO

Jobbnummer
9538211

