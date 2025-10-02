Hundskötare sökes
Kvinnersta HundAkademi AB / Djuruppfödarjobb / Örebro
2025-10-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi på Kvinnersta HundAkademi AB söker nu en erfaren hundskötare till vårat team.
Du bör vara:
• strukturerad
• ansvarsfull
• ha dokumenterad erfarenhet och kunskap
• kan jobba självständigt samt tillsammans med kollegor
• positiv & punktlig
arbetsuppgifter:
• Daglig rastning, aktivering och träning av hundar
• städ, tvätt
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare arbetserfarenhet från arbete med hundar
• Är trygg i att hantera hundar av olika storlek och temperament.
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Har god kommunikationsförmåga på svenska.
Sök snarast genom att skicka ditt CV och ett kort personligt brev till kvinnersta_hundakademi@outlook.com
med ämnet "Hundskötare". Endast seriösa ansökningar med erfarenhet kommer att behandlas.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kvinnersta_hundakademi@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HUNDSKÖTARE". Arbetsgivare Kvinnersta HundAkademi AB
(org.nr 559491-2858), https://www.roxyshundcenter.se/kvinnersta-hundakademi/
Kvinnersta 521 (visa karta
)
705 91 ÖREBRO Jobbnummer
9538211