Hundskötare och Fjällguide Fjälläventyr
2025-09-30
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
Fjällguide och hundskötare
Plats: Sälen
Plats: Sälen
Anställningstyp: Heltid/Säsong
Fjälläventyr skapar äkta naturupplevelser där människor, djur och äventyr möts. Vi är specialister på hundspann, konferens och fjällaktiviteter - och nu söker vi ytterligare en lagspelare och ambassadör för vårt varumärke.
Om rollen
Vill du jobba med hundar i fjällmiljö och skapa oförglömliga äventyr för våra gäster?
Då kanske det är dig vi söker!
Som guide och hundskötare hos Fjälläventyr är du med och levererar våra upplevelser på plats - ute i fjället, i kenneln och i mötet med våra gäster. Här kombinerar du praktiskt arbete med guidning och ett starkt värdskap. Hundarna är både våra kollegor och hjärtat i verksamheten - därför söker vi dig som trivs nära djur, gillar att arbeta fysiskt utomhus och kan möta människor med värme och trygghet.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för djur, särskilt hundar
Trivs med att arbeta fysiskt utomhus - i alla väder och under alla årstider. Arbetet innebär att hantera hundar som kan dra upp till 60 kg så det behöver du kunna stå pall för.
Kan arbeta självständigt och klarar av dagar som ibland helt bygger på att man arbetar ensam
Har en stark känsla för ordning, ansvar och struktur
Är trygg i dig själv och har en naturlig värme i mötet med människor
Ser dig själv som en ambassadör för vårt varumärke - med ett sportigt, nyfiket och professionellt förhållningssätt
Har inga problem med att jobba långa dagar i vinterkyla, lyfta tungt eller hantera fryst foder
Har god körvana, gärna med erfarenhet av att backa med släp (meriterande)
Har erfarenhet av att arbeta med flerhundshållning - att ha haft en eller ett par egna hundar är inte nödvändigtvis relevant i det här sammanhanget
Tidigare erfarenhet av guidning, djurvård eller service i utomhusmiljö är meriterande - men vi lägger stor vikt vid rätt attityd och samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Guidning och assistering av hundspannsturer och andra fjälläventyr
Aktivt deltagande i skötsel, utfodring och renhållning i vår kennel
Gästmottagning och värdskap i vår hundpark
Stötta vid evenemang, aktiviteter och turer året runt
Enklare logistiska moment kring utrustning och transporter
Vad vi erbjuder:
En unik arbetsplats i hjärtat av fjällen
Möjligheten att jobba nära djur och natur
En arbetsmiljö där vi hjälps åt och har höga ambitioner
Starka värderingar där västen och hunden symboliserar kompetens, ansvar och glädje
Plats: Sälen
B-körkort krävs
Vi kan förmedla enklare boende i närområdet.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till info@fjallaventyr.com
och berätta varför just du passar för rollen!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
