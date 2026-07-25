Hundskötare
E Hundtjänst AB / Djuruppfödarjobb / Huddinge Visa alla djuruppfödarjobb i Huddinge
2026-07-25
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Vi söker enbart dig som har erfarenhet av arbete på hunddagis och därmed förståelse för hur arbetet fungerar.
Du som söker är självgående och kan hantera grupper på upp till 10 hundar under promenader. I arbetet ingår städning av lokalerna, utfodring, kloklippning och givetvis kundkontakt.
Du har lätt att samarbeta med kollegor och bemöter kunder på ett trevligt sätt.
Dagiset ligger bra placerat i ett lugnt område i Enskede med fina promenadvägar och lite trafik. Vi har ett gott rykte och goda relationer med grannarna i området.
Tjänsten är på 50% och arbetstider är 13-17 måndag till fredag. Lön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: everydogshunddagis@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare E Hundtjänst AB
(org.nr 556993-3095)
Hemskogsvägen 199 (visa karta
)
122 64 ENSKEDE Kontakt
Lina Jansson everydogshunddagis@gmail.com 0706289714 Jobbnummer
10011447