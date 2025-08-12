Hundgården Lidingö söker medarbetare
Hundgården Lidingö AB / Djuruppfödarjobb / Lidingö Visa alla djuruppfödarjobb i Lidingö
2025-08-12
Om jobbet
Hundgården Lidingö söker medarbetare till vårt mysiga dagis på Lidingö samt till vår populära Dog Walk. Deltid och heltid.
Vi söker dig som:
Älskar hundar och brinner för att ge varje hund den goda fysiska och sociala miljö de förtjänar
Trivs med att vistas långa stunder i skog och mark oavsett väder
Är glad och positiv
Alltid är i tid
Trivs med ansvar och har lätt för att ta till sig och följa instruktioner
Har erfarenhet av att gå med flera hundar i grupp, stora som små
Arbetar lika bra själv som med andra
Har B- körkort
Meriterande:
Hundagisutbildning eller annan relevant hundutbildning.
Tidigare erfarenhet av arbete på hunddagis eller som dog walker.
CV och personligt brev skickas till info@hundgarden.se
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Mail
E-post: info@hundgarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hundgården Lidingö AB
(org.nr 556957-9955) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455379