Hundgården Lidingö söker medarbetare

Hundgården Lidingö AB / Djuruppfödarjobb / Lidingö
2025-08-12


Om jobbet
Hundgården Lidingö söker medarbetare till vårt mysiga dagis på Lidingö samt till vår populära Dog Walk. Deltid och heltid.
Vi söker dig som:
Älskar hundar och brinner för att ge varje hund den goda fysiska och sociala miljö de förtjänar
Trivs med att vistas långa stunder i skog och mark oavsett väder
Är glad och positiv
Alltid är i tid
Trivs med ansvar och har lätt för att ta till sig och följa instruktioner
Har erfarenhet av att gå med flera hundar i grupp, stora som små
Arbetar lika bra själv som med andra
Har B- körkort

Meriterande:
Hundagisutbildning eller annan relevant hundutbildning.
Tidigare erfarenhet av arbete på hunddagis eller som dog walker.

CV och personligt brev skickas till info@hundgarden.se. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Mail
E-post: info@hundgarden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hundgården Lidingö AB (org.nr 556957-9955)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9455379

