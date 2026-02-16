Hundfrisör på Värmdö Hundsalong
2026-02-16
Hundfrisör sökes till växande salong i Värmdö
Vi söker dig som vill arbeta som hundfrisör - erfaren eller ny i yrket.
Du kan arbeta som anställd eller hyra in dig som egen.
Hos oss får du arbeta i en trygg, lugn och kärleksfull miljö där hundens välmående alltid står i centrum.
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetsformer (anställd eller egen)
• Trevlig arbetsmiljö med fint kundflöde
• Möjlighet att utvecklas i yrket
• En salong där kvalitet och omsorg står i fokus
Vi söker dig som:
• Älskar hundar och arbetar lugnt och tryggt
• Är noggrann och ansvarstagande
• Gärna har erfarenhet, men det är inget krav
• Vill vara en del av en positiv och växande verksamhet
Välkommen att höra av dig och bli en del av vårt team
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Via mejl
E-post: Leilahagg@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assadollah Zadeh, Leila
Vitsippegränd 5 (visa karta
)
139 30 VÄRMDÖ Arbetsplats
Värmdö Hundsalong Jobbnummer
9743580