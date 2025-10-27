Human Talent söker servicetekniker!
2025-10-27
Human Talent söker servicetekniker i Luleå!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du ha ett spännande heltidsjobb där du får arbeta praktiskt med maskiner och teknik, och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Då är detta jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi söker servicetekniker för uppdrag inom olika branscher med fokus på maskiner och utrustning. Arbetet innebär både service och nyinstallationer, förebyggande underhåll och problemlösning på plats hos kunder. Du kommer att arbeta i varierande miljöer och med olika typer av maskiner, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och underhåll av maskiner och utrustning
Installation av ny utrustning
Förebyggande underhåll och felsökning
Kundbemötande och support
Dokumentation av utförda arbetenProfil
Vi söker dig som är:
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
Självgående, noggrann och ansvarstagande
Bra på att samarbeta och bygga relationer
Har B-körkort
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av service och underhåll på maskiner
God datorvana för dokumentation av arbeten Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har ett starkt kundfokus. Du trivs med att arbeta problemlösande och engagerat, både självständigt och i team, och tycker om att se konkreta resultat av ditt arbete.
Villkor och Ansökan
Du kommer bli anställd hos Human Talent och arbeta som servicetekniker på heltid inom olika uppdrag.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Välkommen att ansöka via vårt formulär på hemsidan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576670