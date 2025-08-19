Human Talent söker lagerpersonal både deltid och heltid!
Human Talent söker lagerpersonal - både deltid och heltid!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du kan använda dina idrotts färdigheter för att skapa framgång även utanför planen? Då är detta jobbet för dig!
Om tjänsten
Vi söker både deltid- och heltidsanställda för lagerarbeten under olika perioder, med möjlighet till förlängning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plockning och packning av order.
Arbetet är förlagt på vardagar, och arbetstiderna varierar mellan kl. 07:00-18:00 (dagtid).
Din profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande.
Bra på att samarbeta och bygga relationer, både med kollegor och kunder.
Van att arbeta i högt tempo och hantera utmaningar på ett strukturerat sätt.
Har B-körkort
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld.
Ansökan
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan föra över dina idrottsliga färdigheter till arbetslivet!
