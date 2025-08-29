Human Talent söker lagerpersonal - heltid kvällsskift!
Human Talent North AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2025-08-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Human Talent söker lagerpersonal - heltid kvällsskift!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du får använda dina idrottsfärdigheter för att skapa framgång även utanför planen? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker nu lagerpersonal på heltid till kvällsskift.
Arbetstider:
15:00-23:00
16:00-24:00Arbetsuppgifter
Plock och pack av order
Säkerställa att rätt produkter når kunden i tid
Bidra till ett effektivt och positivt arbetsklimatProfil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande
En lagspelare som gillar att samarbeta och bygga relationer
Van att arbeta i högt tempo och hantera utmaningar på ett strukturerat sätt
Innehavare av B-körkort
Meriterande:
Truckkort
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld.Så ansöker du
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan föra över dina idrottsliga färdigheter till arbetslivet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9482213