Human Talent söker Fastighetsskötare till BDX!
Human Talent North AB / Fastighetsskötarjobb / Luleå Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå
2026-03-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Human Talent söker Fastighetsskötare för vår- och sommarsäsongen!
Om Human Talent
Human Talent specialiserar sig på att matcha drivna och engagerade människor med arbetslivets möjligheter. Vi vet att egenskaper som - disciplin, ansvarstagande, lagarbete och målmedvetenhet - skapar framgång i arbetslivet.
Nu söker vi dig som vill använda dessa egenskaper i en ny roll och vara en del av ett engagerat team hos BDX, där du får bidra till välskötta och trivsamma fastighetsmiljöer. Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker nu fastighetsskötare inför vår- och sommarsäsongen till BDX i Luleå. Du kommer att arbeta med skötsel och underhåll av fastigheternas utemiljö och bidra till att skapa en trivsam miljö för boende och besökare.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som trivs med praktiskt arbete, varierande arbetsdagar och att arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos BDX kommer du bland annat att arbeta med:
Gräsklippning, ogräsrensning och skötsel av grönområden
Underhåll av fastigheters utemiljö
Enklare reparationer och praktiskt underhåll
Service och kontakt med hyresgäster och besökare
Din profil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och lagspelare - du har en positiv inställning och tycker om att arbeta med människor
Ansvarstagande och noggrann - du tar ägarskap över dina arbetsuppgifter
Praktiskt lagd och lösningsorienterad - du trivs med fysiskt arbete och varierande uppgifter
Driven och målmedveten - egenskaper du kanske har utvecklat genom din idrottsbakgrund
Din inställning och dina personliga egenskaper är det viktigaste för oss.
Krav
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsskötsel, grönyteskötsel eller liknande arbete
Övrig information
Ort: Luleå
Arbetsgivare: Human Talent
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning under vår och sommar, med möjlighet till förlängning Så ansöker du
Är du redo för nästa utmaning hos BDX?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt ansökningsformulär och bli en del av Human Talent.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9773410