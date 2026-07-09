Human exponering för nya miljöföroreningar genom högupplöst MS
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2026-07-09
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Institutionen för vatten och miljö
Forskarutbildningsämne:
Miljöanalys inriktning miljökemi
Beskrivning av doktorandprojektet:
Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla en analytiskt robust strategi för att identifiera, mäta och tolka nya miljöföroreningar (contaminants of emerging concern, CECs) som är relevanta för människors exponering via vatten. Projektet kommer att använda befintlig information från paneuropeiska övervakningskampanjer som finns lagrad i NORMAN databas för kemiska förekomster för att identifiera ämnen som kan förekomma i vattenresurser och bidra till human exponering.
Baserat på denna kunskap kommer doktoranden att utveckla och validera analytiska metoder för utvalda nya föroreningar samt tillämpa dessa på vattenrelaterade prover insamlade på nationell eller internationell nivå. Resultaten kommer att tolkas med hjälp av indikatorer för fara, exponering och risk för att stödja prioriteringen av ämnen för framtida övervakning. Dessutom kommer misstänkt screening (suspect screening) och icke-målinriktad screening (non-target screening) att användas för att identifiera nya ämnen som kan bidra till tidiga varningssystem för framväxande kemiska risker.
Projektet omfattar: i) urval och prioritering av nya miljöföroreningar med hjälp av europeiska övervakningsdata och information om ämnenas kemiska egenskaper; ii) utveckling och validering av en LC-HRMS-baserad målinriktad metod för utvalda ämnen; iii) tillämpning av metoden på vattenrelaterade prover, såsom dricksvatten och nederbörd; iv) jämförelse mellan LC-HRMS och LC-MS/MS för utvalda föreningar för att utvärdera känslighet, linearitet, precision och lämplighet för övervakning; samt v) tolkning av resultaten i relation till människors exponering.
Du kommer att arbeta i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam. Projektet ger tillgång till avancerad instrumentering och utbildning inom dataanalys, vetenskaplig kommunikation och internationellt forskningssamarbete.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand som vill bidra till ökad kunskap om nya miljöföroreningar i vattenrelaterade exponeringsvägar för människor, med särskilt fokus på analytisk metodutveckling och högupplösande masspektrometri.
För att uppnå detta mål kommer du att utveckla och tillämpa analytiska arbetsflöden för bestämning av utvalda nya föroreningar i vattenrelaterade prover insamlade på nationell eller internationell nivå. Urvalet av ämnen kommer att baseras på befintlig kunskap och tillgängliga övervakningsdata.
En central del av projektet är användningen av vätskekromatografi kopplad till högupplösande masspektrometri (LC-HRMS) för känslig och tillförlitlig kemisk analys. Analys av polära ämnen kan kräva användning av specialiserade kromatografiska kolonner. Projektet kan även omfatta jämförelser mellan LC-HRMS och LC-MS/MS för utvalda ämnen för att bedöma metodernas känslighet, linearitet, precision och lämplighet för övervakning.
Utvalda prover kan analyseras med hjälp av effektstyrd analys (effect-directed analysis, EDA) för att koppla kemisk förekomst till biologiska effekter. Arbetsuppgifterna omfattar även provberedning, extraktion och analys av föroreningar, bearbetning av HRMS-data, kvalitetssäkring, dataanalys, visualisering och tolkning av resultat med hjälp av indikatorer för fara, exponering och risk, samarbete med nationella och internationella partners samt författande av vetenskapliga artiklar på engelska.
Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet miljöanalys inriktning miljökemi har den som kunskaper inom akvatisk ekologi, akvatisk biogeokemi, statistik eller ekotoxikologi. Grundutbildningen ska inkludera ett självständigt arbete.
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
Sökande ska ha en masterexamen i analytisk kemi, miljökemi, miljövetenskap, toxikologi eller motsvarande. Specialisering inom kemisk analys av vattenföroreningar samt erfarenhet av LC-MS eller LC-HRMS är meriterande. Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete, provberedning, extraktion och analys av organiska föroreningar är en fördel. Erfarenhet av metodutveckling, metodvalidering, kvalitetssäkring eller analys av vattenrelaterade matriser betraktas också som meriterande. Erfarenhet av arbetsflöden för suspect screening och non-target screening är särskilt önskvärd. Färdigheter inom databearbetning med hjälp av statistiska beräknings- och visualiseringsverktyg (t.ex. R, Python eller motsvarande) är också meriterande. Förmåga att hantera stora analytiska datamängder och att arbeta strukturerat och reproducerbart är viktigt för projektet. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, analytisk förmåga och problemlösningsförmåga, noggrannhet, motivation samt förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Läs mera här: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-jobb/doktorand2/
Försörjningsform och lön:Anställning som doktorand (4 års utbildning).
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:100%
Placering:Uppsala
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan och urval: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-28.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Lennart Hjelms väg 9 (visa karta
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756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Biträdande lektor
Nikiforos Alygizakis alig.nikiforos@hotmail.com Jobbnummer
9998588