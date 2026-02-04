Hultsfreds kommun söker ekonomiassistent
Hultsfreds kommun, Övriga / Ekonomiassistentjobb / Hultsfred Visa alla ekonomiassistentjobb i Hultsfred
2026-02-04
Vi söker en ekonomiassistent till Enheten för ekonomi- och löneadministration. Enheten för ekonomi- och löneadministration har 9 medarbetare och sköter bland annat kundfakturering, löpande redovisning och löneadministration för kommunen inklusive dess bolag. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett och utvecklas inom flera områden. Vi arbetar nära verksamheterna och har ett tydligt fokus på samarbete, delaktighet och utveckling av ekonomistyrningen.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar i huvudsak arbete med kundreskontra och kundfakturering, där du arbetar med bland annat:
• fakturering och kravhantering
• systemadministration i kundfaktureringssystem
• ärendehantering kopplat till fakturering inom exempelvis VA, renhållning barnomsorg och äldreomsorg.
• Bokföring, statistik, utredningar och analyser
Rollen innebär ett nära samarbete med andra förvaltningar inom kommunen samt med kommunens Kontaktcenter. Du har också en tydlig kundnära roll där kundtjänst gentemot kommunens invånare är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten omfattar dessutom löpande ekonomiarbete såsom dagbokföring, redovisning, avstämningar i bokslut, leverantörs- och kundfakturor, rapportering av statistik, utredningar och analyser samt genomförande av moment i kommunens internkontroll.Kvalifikationer
Du har gymnasieexamen (ekonomi) och minst två års eftergymnasial utbildning samt minst ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vidare har du god datorvana och är väl förtrogen med Microsoft Office, i synnerhet Excel. Erfarenhet av politiskt styrda organisationer är meriterande. Vi söker dig som:
• har ett fokus på att leverera god service och ett professionellt, vänligt bemötande
• tar ansvar, är lösningsorienterad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt
• trivs med att samarbeta och kommunicera med olika verksamheter
• är strukturerad, noggrann och analytisk
• har ett eget driv och en vilja att utvecklas - och att bidra till utveckling
Du identifierar dig med att vilja bli lite bättre varje dag, både i ditt eget arbete och i hur vi tillsammans skapar värde för kommunens invånare och inte nöjer dig med "så här har vi alltid gjort", utan vill bidra till förbättringar. En viktig del av rollen är därför att delta i - och gärna driva - arbete med automatisering och effektivisering av ekonomiflöden och arbetsprocesser.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Övriga Kontakt
Ekonomichef
Charlotta Hägg charlotta.hagg@hultsfred.se 010-354 21 10 Jobbnummer
9722803